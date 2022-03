Tournoi des six nations : l'espoir du Grand Chelem pour les Bleus

Un match face aux Anglais, un crunch comme on dit, c'est toujours particulier. Il y a cette saveur des oppositions historiques. Ensuite, c'est un crunch qui vaut cher, car les Bleus peuvent remporter leur premier Tournoi des six nations depuis plus d'une décennie. Un Grand Chelem à la clé.

"C'est toujours des gros matches contre ces Anglais, donc ils rêvent de nous voir tomber. Ils vont tout faire pour en tout cas", confie à Europe 1 Gaël Fickou. "Et on aurait fait pareil à leur place."

Les joueurs espèrent "beaucoup de bruit en tribune"

Des Anglais qui se rendent en terrain hostile samedi soir. Ce sont 80.000 spectateurs qui sont attendus au Stade de France. Gregory Aldridge, au poste de troisième ligne centre, témoigne : "On a hâte de retrouver ce Stade de France qui est annoncé à guichets fermés en plus. Donc, j'espère qu'on va passer une belle soirée et qu'il y aura encore beaucoup de bruit en tribune."

Depuis l'arrivée de Fabien Galthié à leur tête, les Français ont terminé deux fois deuxième du Tournoi des six nations. Une victoire face aux Anglais apporterait à cette jeune équipe son premier trophée, ce qui serait évidemment de bon augure à un an et demi de la Coupe du monde organisée à domicile.