Tournoi des six nations : la France, toujours invaincue, bat largement l'Écosse 36 à 17

Les Bleus, larges vainqueurs en Écosse 36-17, sont toujours invaincus dans le Tournoi des six nations. Après avoir battu l’Italie et l’Irlande à domicile, le XV de France disputait ce samedi son premier match à l’extérieur du tournoi des six nations 2022. Lors de la troisième journée du Tournoi des six nations 2022, les Bleus ont conforté leur place de leader avec une troisième victoire consécutive. Les Français ont remporté une victoire bonifiée, grâce à six essais inscrits à Murrayfield, dont un doublé de Damian Penaud.

Pas de Grand Chelem depuis 2010

Les Bleus, dernière équipe invaincue, doivent encore se rendre au pays de Galles puis recevoir l'Angleterre sur la route d'un Grand Chelem qui leur échappe depuis 2010. Les hommes de Fabien Galthié ont inscrit six essais par le deuxième ligne Paul Willemse (8e), le centre décalé à l'aile Yoram Moefana (13e) puis les centres Gaël Fickou (40e+3) et Jonathan Danty (42e) et l'ailier Damian Penaud (59e, 75e). Ils comptent désormais 14 points en attendant les autres rencontres de la journée, Angleterre-pays de Galles plus tard dans la journée et Irlande-Italie dimanche.

Plus vainqueurs à Murrayfield depuis 2014

Les Bleus n'avaient plus gagné à Murrayfield dans le Tournoi des six nations depuis 2014. Largement dominateurs, plein de maîtrise, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont terrassé leur bête noire, qui les avait battus à trois reprises lors de leur quatre derniers matches.