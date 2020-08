EN DIRECT - Coronavirus : Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi matin

EN DIRECT

À quelques jours de la rentrée scolaire, le Covid-19 continue d'inquiéter en France. D'après les données de Santé publique France, plus de 5.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures dans l'Hexagone. Après avoir appelé "à l'esprit de responsabilité" sur le port du masque et avoir annoncé que la présentation du plan de relance aurait lieu le 3 septembre mercredi, Jean Castex s'exprimera de nouveau jeudi matin, accompagné cette fois-ci du ministre de la Santé Olivier Véran et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

Dans le monde, plus de 463 millions d'enfants ont été privés de tout enseignement à cause de la crise sanitaire, selon un rapport de l'ONU. Plus de 820.000 personnes sont mortes depuis le début de la crise. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Principales informations à retenir : Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran et Jean Castex s'expriment jeudi matin

Mercredi, le Premier ministre a appelé "à l'esprit de responsabilité" sur le port du masque et a précisé que le plan de relance serait présenté le 3 septembre

463 millions d'enfants ont été privés de tout enseignement à cause de la crise sanitaire, selon l'ONU

Plus de 5.000 nouveaux cas ont été enregistrés en France en 24 heures

Castex, Véran et Blanquer s'expriment jeudi matin

Le Premier ministre Jean Castex doit tenir jeudi matin une conférence de presse à propos de la reprise de l’épidémie de Covid-19 et à quelques jours de la rentrée des classes. Le chef du gouvernement sera entouré des ministres de la Santé, Olivier Véran, et de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, pour cet exercice qui doit commencer par un exposé avant des questions-réponses avec les journalistes, sur le modèle du format adopté par son prédécesseur, Edouard Philippe, en avril et mai derniers. La conférence de presse doit avoir lieu jeudi à 10h30 à l’hôtel de Matignon.

Depuis mercredi soir, les Marseillais doivent s'habituer au port du masque

En France, théâtre d'une hausse des contaminations (plus de 5.000 en 24 heures, un record depuis la fin du confinement en mai), un renforcement des mesures contre le Covid a été décidé à Marseille, la deuxième ville la plus peuplée de l'Hexagone. Le port du masque y est obligatoire depuis mercredi soir et les bars et restaurants doivent fermer à 23 heures dans tout le département des Bouches-du-Rhône, dont cette agglomération est la capitale. Quant à Paris, où le port du masque est obligatoire mais seulement dans certains quartiers, elle a été ajoutée par la Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, à moins de se soumettre au retour à un dépistage du coronavirus et à une période d'isolement. Mercredi, le Premier ministre français Jean Castex a appelé les Français "à l'esprit de responsabilité" pour porter le masque de protection.

Chômage partiel, plan de relance : Jean Castex détaille le programme de la rentrée

Au micro de France Inter mercredi matin puis invité de l'université d'été du Medef l'après-midi, Jean Castex est longuement revenu sur la situation de la crise sanitaire. "Il ne sera plus possible à l'autorité préfectorale de déroger" à la jauge maximale de 5.000 personnes "dans les départements rouges, c'est-à-dire où il y a une forte circulation virale", a-t-il annoncé, tout en précisant que la présentation du plan de relance, initialement prévue mardi 25 août, aurait lieu le jeudi 3 septembre. Côté emploi, le chômage partiel sera maintenu jusqu'au 1er novembre. "Le souci d'assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises a été privilégié depuis le début de la pandémie", a souligné Jean Castex.

463 millions d'enfants privés de tout enseignement, selon l'ONU

Selon un rapport de l'Unicef publié mercredi, la pandémie de Covid-19 et la fermeture des écoles se sont traduites par l'impossibilité pour au moins un tiers des élèves dans le monde, soit 463 millions d'enfants, de bénéficier d'un enseignement, faute de pouvoir le faire virtuellement. "Le grand nombre d'enfants dont l'éducation a été complètement interrompue pendant des mois est une urgence éducative mondiale", alerte dans un communiqué la directrice du Fonds de l'ONU pour l'enfance, Henrietta Fore.

Alors que plusieurs pays préparent des rentrées scolaires, l'Unicef "exhorte les gouvernements à donner la priorité à la réouverture en toute sécurité des écoles lorsqu'ils commencent à assouplir les restrictions". Lorsque la réouverture n'est pas possible, les autorités doivent prévoir un apprentissage spécifique pour le temps qui a été perdu dans l'enseignement, réclame aussi l'organisation dans son communiqué.

Aux États-Unis, les tests désormais jugés plus nécessaires pour les asymptomatiques

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont changé discrètement leurs directives et découragent maintenant le dépistage au Covid-19 pour les personnes ne présentant pas de symptômes. Jusqu'ici, elles étaient invitées à se faire tester si elles avaient été en contact avec un malade. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. "Si vous avez été en contact (à moins d'1,8 mètre) avec une personne infectée par le Covid-19 pendant au moins 15 minutes mais ne présentez pas de symptômes, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un test", à moins d'être une personne vulnérable, dit désormais le site des autorités. De nombreux experts ont réagi avec stupéfaction à cette dernière modification.

Démission d'un commissaire européen, emporté par un scandale lié au coronavirus

Coup dur pour la Commission européenne : le commissaire européen au Commerce, l'Irlandais Phil Hogan, a dû démissionner mercredi soir. Sa participation à un dîner de gala en Irlande en présence de plus de 80 personnes, en violation des restrictions sanitaires, a provoqué une tempête, le poussant à présenter des excuses "sans réserves", avant de finir par jeter l'éponge. Cette vacance à un poste-clé de la Commission tombe au plus mauvais moment, alors que les relations commerciales de l'UE avec les États-Unis, mais aussi avec la Chine sont particulièrement tendues.

Une plus grande immunité des femmes ?

Pendant ce temps, les études sur le Covid-19 se poursuivent. L'une d'elles, parue mercredi, arrive à la conclusion que la réponse immunitaire des femmes pourrait être plus forte que celle des hommes, davantage touchés par des formes graves. Par ailleurs, selon une autre étude du ministère britannique de la Défense, un produit contre les moustiques, dont la substance active provient de l'eucalyptus, s'est révélé efficace pour neutraliser le nouveau coronavirus.

Plus de 820.000 morts dans le monde

Le bilan mondial des victimes établi par l'AFP à partir de sources officielles s'établit désormais à plus de 820.000 morts depuis fin décembre. Près de 24 millions de cas ont au total été enregistrés. En Argentine, un record de 10.000 nouveaux cas décelés en 24 heures a été atteint mercredi dans le pays, qui compte près de 8.000 décès. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 179.596 morts, et compte plus d'un cinquième des cas dans le monde, à 5,8 millions. Suit le Brésil avec 117.665 morts, pour 3,7 millions de cas.