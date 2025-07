Tour de France 2025 : devant Pogacar et Vingegaard, Mathieu van der Poel remporte la deuxième étape et prend le maillot jaune

Coup double pour Mathieu van der Poel. Le Néerlandais remporte la deuxième étape du Tour de France 2025 à Boulogne-sur-Mer. Il s'impose devant deux autres favoris de cette édition de la course, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. De plus, il prend le maillot jaune à Jasper Philipsen qui avait gagné la première étape.