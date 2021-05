Titre, course à l'Europe et au maintien... Les enjeux de la 37e journée de Ligue 1

DÉCRYPTAGE

La fin de saison se rapproche, mais le suspense est toujours aussi intense en championnat de France. Alors que la 37e journée de Ligue 1 se joue dimanche soir (toutes les rencontres à 21h), Europe 1 revient sur les différents enjeux de ces deux dernières journées, entre lutte pour le titre entre le PSG et Lille, course à l'Europe, et compétition acharnée pour le maintien en bas de tableau.

Lille, PSG, qui sera champion ?

Alors qu'il avait régné sans partage ces dernières années (sauf lors du sacre de Monaco en 2016-2017), le PSG est cette fois presque éliminé de la course au titre à deux journées du terme de la saison, après un nul contre Rennes dimanche dernier. Le PSG est aujourd'hui à trois points du leader Lille, et n'a plus son destin entre ses mains. Les Parisiens, qui affrontent Reims lors de cette 37e journée, puis Brest lors du dernier match, devront espérer un faux pas de Lille contre Saint-Etienne et à Angers pour combler leur retard et conserver le titre. Car avec sa meilleure différence de buts, le PSG (76 points, +52) a besoin de reprendre trois points aux "Dogues" (79 pts, +40) pour être champion. Mais si l'espoir existe, il est faible. Les Lillois restent sur onze victoires et deux nuls à l'extérieur.

Derrière les hommes de Christophe Galtier et de Mauricio Pochettino, deux équipes sont à la lutte pour la troisième place, synonyme d’accès au troisième tour de qualification de la C1, même si mathématiquement les deux premières ne sont pas encore hors de portée, notamment en cas de faux pas du PSG. Avec 74 points et dans l'élan de sa qualification en finale de la Coupe de France, l'AS Monaco part avec un léger avantage d'une unité sur l'Olympique lyonnais (73 pts). Le club de la Principauté reçoit Rennes dimanche soir puis se rendra à Lens la semaine prochaine. Les Lyonnais, eux, jouent à Nîmes, puis recevront Nice pour l'ultime journée.

À noter que la troisième place pourrait offrir un accès direct à la phase de groupes de la Ligue des champions, si Manchester United se qualifie pour la C1 via son Championnat et qu'en même temps, il remporte la finale de la Ligue Europa contre Villarreal. L'équipe qui finira quatrième disputera elle la phase de groupes de la Ligue Europa.

La course à l'Europe est très serrée

Car la course à l'Europe ne se résume pas à la seule Ligue des champions. Quatre équipes sont engagées dans un bras de fer pour les 5e et 6e places qualificatives pour deux autres compétitions européennes. L'OM, Lens, Rennes et, dans une moindre mesure, Montpellier, peuvent encore décrocher la 5e place et une qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa. D'ordinaire, cette deuxième place qualificative est réservée au vainqueur de la Coupe de France, mais les deux finalistes (Monaco et le PSG) sont assurés de finir dans les quatre premiers.

Enfin, la 6e place permettra elle de se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, la petite nouvelle parmi les joutes européennes.

Une lutte pour le maintien encore indécise

Dans les profondeurs du classement, Dijon, la lanterne rouge, est déjà condamné à un retour en Ligue 2. Mais devant le club bourguignon, la lutte est très serrée pour le maintien, avec pas moins de sept clubs à la lutte.

Dimanche, Nîmes s'est donné le droit de rêver encore en s'imposant largement contre Metz. Une victoire qui ramène les "Crocodiles" à deux points de Nantes, le barragiste virtuel, et à trois de Lorient et Strasbourg, les premiers non-relégables. Mais les hommes de Pascal Plancque devront composer avec un calendrier compliqué, en recevant Lyon avant de se rendre à Rennes. À l'inverse, Strasbourg s'est mis en danger en s'inclinant contre Montpellier à domicile, et tentera de sauver sa peau en se déplaçant à Nice dimanche, puis en reçevant Lorient, un concurrent direct, le 23 mai au stade la Meinau, pour un duel potentiellement explosif.

Nantes, de son côté, s'est bien relancé ces dernières semaines avec trois succès consécutifs, et peut commencer à regarder devant. Les Canaris ne sont qu'à un point de Lorient et de Strasbourg, et peuvent même encore dépasser Brest et Bordeaux, qui ne comptent seulement que trois et deux points d'avance. Bordeaux inquiète particulièrement avec 12 défaites depuis la fin du mois de janvier, le tout dans un contexte agité avec le retrait annoncé de l'actionnaire américain du club. Les Girondins reçoivent Lens dimanche et iront à Reims lors de la 38e journée. Le club nantais doit lui affronter Dijon puis Montpellier.