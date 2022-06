«The Pogmentary» : la vie de Paul Pogba adaptée dans une série documentaire

Les fans de football vont être gâtés. La plateforme de streaming Amazon Prime diffuse à partir de vendredi la série documentaire The Pogmentary, produite par Damien Piscarel. Au total, cinq épisodes d'une trentaine de minutes sur le champion du monde français. Le numéro 6 de l'équipe de France et joueur de Manchester United, équipe anglaise qu'il quitte au terme de son contrat le 30 juin, a accepté d'ouvrir ses portes en grand et de montrer son quotidien pendant près d'un an.

"Ce n'est pas seulement une série documentaire", précise le prodcuteur Damien Piscarel à Europe 1. "Je voulais vraiment comprendre Paul Pogba via son cercle intime, des gens qui parlent très rarement. On a pu tourner des moments avec son agent Mino Raiola, décédé quelques semaines auparavant. On est totalement immergés dans le monde de Paul Pogba. L'idée est de transporter le téléspectateur là où il ne va jamais, c'est-à-dire dans l'intimité d'une personnalité du monde du foot."

De Roissy-en-Brie au Stade de France

Ses plus proches collaborateurs et son cercle intime ont accepté d'être filmés, mais aussi d'autres célèbres stars du ballon rond qui ont marqué sa carrière, tel que Blaise Matuidi. Et pour raconter certains moments de sa vie, Damien Piscarel a choisi l'animation 3D. "On est arrivé à la conclusion qu'on pouvait se démarquer en créant quelque chose d'unique avec de l'animation, soit revivre des moments du passé qu'on ne peut pas avoir en vidéo pour donner un point de vue unique", estime-t-il. "Intégrer de l'animation à un documentaire est un vrai challenge car ce n'est pas l'écriture habituelle. Ça donne un goût unique à la série."

"J’ai envie d’être un boost pour chaque enfant dans le monde entier."

The Pogmentary : Disponible le 17 juin sur @primevideofr. #BornReady#ThePogmentary@paulpogbapic.twitter.com/cpdALPJAmH — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 15, 2022

The Pogmentary raconte une carrière et la gloire de la Coupe du monde 2018, mais aussi une enfance à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, tout comme l'échec des Bleus à l'Euro 2020, face à la Suisse. Paul Pogba se livre sur les plus grands - mais aussi les pires - moments de sa vie avec sincérité, humour et humilité.