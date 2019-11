Fed Cup : les Bleues "peuvent fièrement proclamer qu'elles sont championnes du monde"

INTERVIEW

Après la victoire ce dimanche de la France en finale de la Fed Cup, le capitaine de l'équipe, Julien Benneteau, était l'invité d'Europe 1. "Je suis un homme et un capitaine comblé et heureux", a-t-il expliqué au micro d'Europe 1. "L'objectif était de faire découvrir aux filles l'émotion que peut procurer une victoire en Fed Cup, qu'il n'y avait rien de comparable. Qu'elles aient été capables de faire ça aujourd'hui à l'autre bout du monde, c'est juste fabuleux."

"Aujourd'hui ces cinq filles peuvent fièrement proclamer qu'elles sont championnes du monde", a expliqué Julien Benneteau. L'ancien joueur professionnel est revenu sur le parcours des bleues : "Ça se jouait cette année sur le format 'historique' et on a affronté la Belgique en février, la Roumanie en avril à Rouen et enfin, la finale ici en Australie à Perth, contre l'équipe d'Ashleigh Barty, la numéro une mondiale". "Cette victoire est vraiment une victoire collective, parce que parmi ces cinq joueuses, il y en a quatre qui ont joué à chaque fois en simple durant toute la campagne et elles ont toutes à un moment donné remporté un simple (un point) pour leur équipe", a-t-il détaillé.

"Ce qu'a fait Kristina Mladenovic est tout simplement incroyable"

Interrogé sur la performance de Kristina Mladenovic ce week-end, Julien Benneteau s'est félicité de la prestation réalisée par la première joueuse française. "Ce qu'elle a fait tout au long du week-end est tout simplement incroyable. Etre capable de battre la numéro 1 mondiale 7-6 au troisième set face à 13.000 personnes, il n'y a pas beaucoup de joueurs ou de joueuses qui sont capables de faire ça". Le capitaine de l'équipe de France a indiqué au micro d'Europe 1 qu'il avait trouvé incroyable l'engouement autour du troisième titre des Bleues en Fed Cup. "Ce genre de compétition passionne au-delà du tennis. Je n'ai jamais reçu autant de messages sur mon téléphone donc ça prouve à quel point les gens ont été touchés par cette victoire".

Cette finale sur la côte occidentale australienne était la dernière avant la Fed Cup nouvelle version, qui se concentrera désormais autour d'une phase finale d'une semaine réunissant douze équipes dès 2020, au printemps, à Budapest.