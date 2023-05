La France avec l'Allemagne et l'Italie : découvrez les poules de la prochaine Billie Jean King Cup

La France affrontera l'Italie et l'Allemagne en phase de poules de la Billie Jean King Cup 2023 (7-10 novembre à Séville), selon le tirage au sort effectué mercredi, a annoncé la Fédération internationale de tennis (ITF). La Suisse, tenante du titre, affrontera la République tchèque et les États-Unis. L'Australie, finaliste l'an dernier, jouera contre le Kazakhstan et la Slovénie, tandis que l'Espagne sera opposée au Canada et à la Pologne.

Les quatre équipes qui termineront premières de leur groupe se hisseront dans le dernier carré : les demi-finales et finales sont programmées respectivement les 11 et 12 novembre, toujours à Séville.