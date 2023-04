Tennis : Ivan Ljubicic, ex-coach de Federer, en mission à la FFT pour aider les Bleus «à gagner des Grands Chelems»

Ivan Ljubicic, l'ancien coach croate de Roger Federer, a rejoint en décembre dernier la Fédération française de tennis (FFT) pour aider les joueurs tricolores à retrouver le plus haut niveau, ce qu'il traduit, mardi, par "gagner des Grands Chelems". La prochaine édition de Roland-Garros (28 mai-11 juin) marquera le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah sur la terre battue parisienne en 1983.

Depuis, aucun Français n'a remporté de tournoi du Grand Chelem chez les messieurs, même si Henri Leconte (Roland-Garros 1988), Cédric Pioline (US Open 1993 et Wimbledon 1997), Arnaud Clément (Open d'Australie 2001) et Jo-Wilfried Tsonga (Open d'Australie 2008) ont atteint la finale. Chez les femmes, Mary Pierce (Open d'Australie 1995 et Roland-Garros 2000), Amélie Mauresmo (Open d'Australie et Wimbledon 2006) et Marion Bartoli (Wimbledon 2013) ont remporté des Majeurs depuis l'avènement de Noah.

"On va travailler beaucoup"

Journaliste : Quelle doit être la place des joueurs français sur le circuit ?

Ivan Ljubicic : "On ne peut pas être content du niveau des meilleurs joueurs français à l'ATP, mais on va travailler beaucoup pour changer ça. J'espère aussi beaucoup faire avec les filles parce que Caroline (Garcia) est là, on est contents qu'elle soit là, mais on doit faire quelque chose pour voir encore plus de joueuses de haut niveau. J'ai joué à haut niveau (il s'est hissé au 3e rang mondial en 2006, ndlr), j'ai entraîné à un très haut niveau (il a épaulé Roger Federer de 2016 jusqu'à la retraite du Suisse en 2022, ndlr) et je suis ambitieux. Je suis ici pour aider à gagner des Grands Chelems et des médailles olympiques. C'est ma mentalité. Je sais que je ne peux pas faire la différence demain, à Roland-Garros 2023, mais j'espère être là pour longtemps. Je suis habitué à voir le tennis à un très haut niveau."

Journaliste : Voyez-vous Luca Van Assche et Arthur Fils comme des candidats possibles à ces titres ?

Ivan Ljubicic : "Avec ces deux, on a le potentiel. Ils sont complètement différents, de caractère, en tant que personnes. Mais je trouve qu'on a peut-être là des joueurs que l'on peut espérer voir réussir, pas dès 2023 mais dans le futur, quelque chose de grand. Pourquoi pas un Grand Chelem. Ce n'est pas impossible. Roger, Rafa et Novak ont fait main basse sur les titres du Grand Chelem ces dernières 25 ou 30 années, mais il n'est pas impossible d'en gagner. On doit être motivé et ambitieux pour y parvenir. Si l'objectif n'est pas de gagner un Grand Chelem, on n'y arrivera pas. Donc pour moi, l'objectif doit être là."

Journaliste : Qu'avez-vous fait et vu depuis le début de votre mission ?

Ivan Ljubicic : "J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des tournois. Il est très important de voir les joueurs en tournoi. A l'entraînement c'est important, mais il faut surtout comprendre leurs mentalités en tournoi. Donc j'ai vu des joueurs nés en 2008, 2009, 2010, j'ai passé du temps au Pole France à Poitiers aussi et, vraiment, j'adore l'atmosphère. Là, je pense que le travail est bien fait. Nous devons créer une situation positive comme ça aussi pour la génération qui a 16, 17 ou 18 ans. Ca va être un peu plus compliqué mais je pense qu'on peut faire du bon travail."