Tennis : pourquoi la Fédération s'offre les services d'Ivan Ljubicic ?

C'est une nomination qui pourrait incarner un renouveau dans le tennis français. Ivan Ljubicic a été nommé comme directeur de la mission «Ambition 2024» par Gilles Moretton, l'actuel président de la Fédération française de tennis. Une nomination qui aura pour objectif de relever le niveau du tennis français qui traverse en ce moment une période difficile en raison des performances des joueurs.

Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), Gilles Moretton a justifié ce choix : "Le joueur m'a toujours attiré parce que j'aime cette culture du travail, de la rigueur, de ce qu'on peut apprendre de son parcours."

Superviser les plus de 14 ans

À 43 ans, le Croate aura pour principale tâche de superviser, à compter du 15 janvier 2023, le haut niveau des plus de 14 ans en France, filles et garçons confondus. Il va ainsi épauler Nicolas Escudé (DTN), ainsi que Paul-Henri Mathieu et Pauline Parmentier, chargés du haut niveau.

Un choix porté sur l'ancien coach de Federer (2016-2022) pour ses qualités de "travailleur". L'homme était assez extraordinaire que ce soit sur le court et en dehors du court avec une attitude à la fois très professionnelle, très humble, très respectueuse et très travailleuse", a expliqué Gilles Moretton dans Europe 1 Sport.

Autant dire qu'il était le profil parfait pour relancer le tennis français : "on voyait que c'était quelqu'un très déterminé dans son parcours. Sur les jeunes joueurs il peut nous apporter beaucoup"", a poursuivi le président de la FFT.

Des "tas de propositions"

Un accord entre la Fédération et l'ancien joueur de tennis qui a mis du temps à se mettre en place. "D'abord c'est une relation d'amitié qui existe depuis quelques années. Il est venu jouer le tournoi de Lyon lorsque je l'organisais. Je lui ai dit on a un travail qu'on a entrepris il y a un an et demi, depuis le début de ma présidence et je pense qu'on a besoin de ressources extérieures", s'est remémoré Gilles Moretton dans Europe 1 Sport.

Mais rien n'était acté. Car l'ancien numéro 3 mondial est très convoité sur le circuit professionnel. "Il avait des tas de propositions d'autres joueurs sur le circuit, d'autres Fédérations qui l'appelaient. Il était en pleine réflexion", a expliqué le président de la FFT.

Mais c'est finalement sur le tennis français qu'Ivan Ljubicic a jeté son dévolu. Un challenge qui s'annonce palpitant pour celui qui était parvenu à remettre Roger Federer au plus haut niveau alors qu'il traversait une période difficile.

Ivan Ljbucic a quant à lui réagi sur les réseaux sociaux expliquant être "ravi d'affronter ce nouveau défi".