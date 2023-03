Climat délétère, soupçons de corruption... Gilles Moretton, président de la FFT, dénonce des «attaques destructrices»

La Fédération française de tennis n'échappe pas à la règle. Comme plusieurs autres fédérations sportives, la FFT traverse actuellement une période mouvementée mettant notamment en cause son président Gilles Moretton. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1), celui qui a succédé à Bernard Giudicelli en février 2021 s'est défendu face à ses détracteurs.

Il y a dix jours, une plainte pour détournement de biens publics et corruption visant l'instance a été déposée au Parquet national financier. Même si "à ce stade, la FFT n'a été destinataire d'aucune plainte, d'aucune information officielle, ni même d'aucune remontée d'accusations en interne de ce type", cette annonce risque de secouer l'organe qui dirige le tennis français. La plainte, déposée par plusieurs cadres de la Fédération, est en cours d'analyse, a précisé le PNF sans donner plus de détails.

Revente de billets à Roland Garros ?

Cette plainte viserait notamment une histoire de revente de billets de Roland-Garros entre 2018 et 2020. Gilles Moretton a rejeté ces accusations dans Europe 1 Sport : "J'ai donné les documents, je veux une transparence totale. Ce même dossier avait déjà été traité. Il y a eu une commission fédérale des litiges, il y a eu une commission de justice fédérale" qui avaient déjà fait la lumière sur cette affaire. "On va suivre. On va attendre de voir ce qui se passe et voir ce que le parquet va décider. Nous avons des réponses à toutes ces questions, mais on jugera après", a assuré le président de la FFT.

Cette plainte met toutefois Gilles Moretton dans l'embarras puisqu'elle intervient quelques semaines après la publication dans les médias d'une enquête mettant en cause les méthodes de management et la gestion financière de la Fédération depuis l'élection à sa présidence en février 2021. D'après une enquête publiée par Mediapart, la Fédération de tennis ferait face à "une hémorragie sociale sans précédent", avec notamment les "départs volontaires ou contraints de 112 salariés sur 400".

"Déplorable"

Face à ces accusations, le président de la FFT s'insurge : "Je trouve ça déplorable", s'est-il exclamé au micro de Céline Géraud. "Ce sont des attaques qui sont destructrices pour la Fédération française de tennis", a-t-il poursuivi. En ce qui concerne les salariés démissionnaires, Gilles Moretton évoque des personnes qui "ont quitté la fédération au profit des JO de Paris 2024 ou du Mondial de rugby 2023" qui aura lieu en France.

L'ancien professeur de tennis point également du doigt ses détracteurs qui, pour certains, avaient tout fait pour l'empêcher de prendre la tête de la Fédération française de tennis. Lors des élections de 2021, l'homme de 65 ans assure qu'"on a voulu changer les statuts et règlements de la fédération" pour ne pas qu'il puisse se présenter : "Avec des histoires de licence, on a voulu changer les règlements pour moi, spécialement pour moi." Ce dernier a toutefois voulu mettre en avant les bons résultats sur le plan financier. Gilles Moretton l'assure, il va continuer à œuvrer pour le tennis français en dépit des attaques qu'il subit au quotidien, et ce, même si son travail est obstrué. "Quand on m'attaque comme ça, c'est tous les dirigeants français qu'on attaque et je trouve que c'est préjudiciable", a-t-il conclu.