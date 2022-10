Stade de Reims-PSG : ce footballeur généreux qui ne roule pas en voiture de luxe

Dans le football, quand on réussit, on veut que cela se voit. Souvent, quand un footballeur touche son premier gros salaire, il fonce chez le concessionnaire et revient au volant d’une grosse berline. Dans ce milieu, c’est le signe de la réussite comme Neymar et Messi peuvent en être l'exemple. Pourtant, vous ne verrez pas Marshall Munetsi prendre place dans une voiture rutilante ou porter une montre de luxe. Le milieu du Stade de Reims de 26 ans, originaire du Zimbabwe, a un rapport à l’argent qui détonne.

"Les biens matériels ne m’intéressent pas"

Marshall Munetsi vit simplement. Il a acheté sa maison à Reims, mais il n’est pas dépensier. Il porte des vêtements simples et aux pieds, il a des baskets que l’on trouve en supermarché. En réalité, le milieu de terrain préfère soutenir les jeunes en difficulté dans son pays d’origine. "C’est important d’aider les autres car les footballeurs doivent être des exemples", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Mon père, qui était policier, n’avait pas grand-chose. J’ai vécu simplement. L’argent sert aussi à aider les jeunes qui n’ont pas de parents et leur donner les moyens de réaliser leur rêve comme moi en devenant footballeur."

Une fondation comme la star Sadio Mané

Marshall Munetsi s’est inspiré de la star du Sénégal Sadio Mané et a créé sa fondation. Le généreux jeune homme verse 20% de son salaire chaque mois pour mener à bien ses projets au Zimbabwe. Dans un pays où le salaire moyen est de 200 euros, le jeune homme de 26 ans soutient l’enseignement. Il paye la scolarité d’une soixantaine d’enfants, fournis aussi des ballons et des équipements.

Pour Marshall Munetsi, issu d’une famille modeste du Zimbabwe, aider les autres est naturel. Même si dans le vestiaire, il passe pour un Ovni, ce footballeur au grand cœur assume et souhaite même que les mentalités évoluent. "Cela serait bien que les choses changent. L’image que renvoient les footballeurs, c’est qu’ils aiment les Rolex, les Lamborghini et les Ferrari. Mais l’argent, c’est aussi pour aider les gens en difficulté qui n’ont pas à manger ou qui n’ont pas assez de ressources pour payer l’école à leurs enfants", affirme-t-il.

La sélection du Zimbabwe suspendue par la Fifa

Sa prochaine étape est de construire des logements dans son pays d'origine et d'y loger les jeunes pour les détourner de la drogue. Le footballeur se rend régulièrement au Zimbabwe. Il compte revenir dans son pays en novembre prochain, non pas pour jouer au football mais pour se marier. La sélection du Zimbabwe est pour le moment suspendue par la Fifa en raison de soupçons de malversations. Marshall Munetsi espère bientôt revêtir le maillot des "guerriers", le surnom de la sélection du Zimbabwe qui compte également sur le Lyonnais Tino Kadewere actuellement prêté à Majorque.

En attendant, le footballeur présent à Reims depuis trois ans, humble et souriant, est aussi focalisé sur le match face au PSG samedi soir, à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport. Marshall Munetsi se souvient d’une victoire rémoise au Parc des Princes en 2019 où il avait réussi une passe décisive. C’est donc avec ambition, malgré la 17e place de son équipe, qu’il aborde cette rencontre. "On va gagner 2 buts à 1 et je vais marquer", lance-t-il avec un grand sourire. Le stade Auguste-Delaune sera plein. Marshall Munetsi arrivera comme d’habitude dans une voiture prêtée par le club.