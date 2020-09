Selon Noël Le Graët, "le racisme dans le foot n'existe pas ou peu"

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a affirmé que le racisme "dans le sport, et le foot en particulier, n'existe pas ou peu", mardi dans une interview à BFM Business. "Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais dans l'ensemble, on a moins de 1% de difficultés. Il y en a eu mais vous savez, quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le foot en particulier, n'existe pas, ou peu", a estimé le président de la FFF.

Noël Le Graët s'exprimait deux jours après le match PSG-OM et l'incident entre Neymar et Alvaro Gonzalez, la star brésilienne du PSG accusant le défenseur central de l'OM d'avoir proféré des injures racistes.

Des propos condamnés par de nombreux internautes

Les propos de Noël Le Graët ont immédiatement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. "Ça devient gênant", a par exemple tweeté l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France Olivier Dacourt.

Ça devient Gênant . https://t.co/UAVOfJggO8 — Dacourt Olivier (@dacourtolivier) September 15, 2020

C’est quand même le président de la fédération championne du monde. Le président, on parle du président. Il vit sur une planète parallèle, j’y vois pas d’autres explications. Le penser, le dire à la télévision après tous ce qu’il se passe sur les terrains c’est à vomir. https://t.co/pq6kTQ6YKV — (@walidacherchour) September 15, 2020

Le dirigeant du foot français a également dit regretter le comportement des joueurs du PSG et de l'OM, qui "n'a pas été exemplaire, surtout à la fin". "C'est dommage car c'est le match attendu par toute la France. Ils n'ont pas su garder leur calme ni donner le spectacle qu'attendaient ceux qui avaient la chance de voir les images", a-t-il dit.