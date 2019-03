Selfie de Balotelli en plein match : "il ne faudrait pas que ça se renouvelle trop souvent", estime la LFP

RÉACTION

L'image a fait le tour du monde : dimanche, après avoir ouvert le score face à Saint-Étienne, Mario Balotelli s'est vu passer un smartphone et a filmé sa célébration avec les autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Jamais, jusqu'à ce match de clôture de la 27ème journée de Ligue 1, un joueur de ce niveau n’avait célébré un but en direct et en vidéo sur Instagram via son téléphone. Une célébration originale au retentissement mondial qui pose des questions d'ordre juridique, comme l'exclusivité des images. Mercredi, au micro d'Europe 1, la Ligue de Football Professionnel a réagi pour la première fois via sa présidente, Nathalie Boy de la Tour.

La célébration de Mario Balotelli ! pic.twitter.com/eWxEXg98pq — Thomas (@omisapro) 3 mars 2019

"Événement exceptionnel". "Mario Balotelli est un showman exceptionnel. L’image qu’il a donnée dimanche soir a fait le tour du monde, elle est bénéfique pour la Ligue 1", reconnaît la dirigeante de la LFP. "Maintenant il ne faudrait pas que ça se renouvelle trop souvent, on risque d’avoir des problèmes de droit". "On ne craint pas une jurisprudence, on pense que c’était un événement exceptionnel. Il faut le prendre comme tel", tempère-t-elle.

Pas de sanction spécifique. Côté réglementaire, aucun sanction spécifique n'est prévue pour l’instant mais il est recommandé aux arbitres de ne pas "encourager les célébrations orchestrées". Autrement dit, pour l’instant, tout cela est laissé à la libre interprétation de l’arbitre. Les gestes "moqueurs" ou "provocants" sont aussi sanctionnables. L'arbitre du match, Clément Turpin, aurait d'ailleurs pu mettre un carton jaune à Mario Balotelli et ainsi le priver du choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, dimanche 17 mars. Mais Clément Turpin a cette fois-ci fait preuve de mansuétude, et le fantasque Italien devrait bien figurer à la pointe de l'attaque phocéenne au Parc des Princes.