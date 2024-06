Salaire, maison, numéro de maillot... Les détails de la nouvelle vie de Kylian Mbappé au Real Madrid

À Madrid, Kylian Mbappé aura l’un des plus gros salaires du vestiaire. L'attaquant français devrait toucher des émoluments moins importants qu’au PSG, environ 35 millions d’euros bruts par saison contre 70 millions d'euros à Paris. Une baisse compensée par une énorme prime à la signature. Selon la presse espagnole, c’est un chèque de 100 millions d’euros qui devrait être versé à l’attaquant français.

Une star dans un club hors normes

La nouvelle recrue du Real Madrid a déjà trouvé sa maison dans la capitale espagnole puisqu’il s’agirait de l’ancienne demeure de la star galloise Gareth Bale située dans un quartier chic de la capitale espagnole. Mbappé pourrait être présenté après l’Euro 2024 au cours d’une cérémonie au stade Santiago Bernabeu.

Au Real, l’attaquant de 25 ans ne sera pas l’unique star. Il rejoint un collectif bien huilé, composé des plus grands noms du football actuel. C’est pourquoi, dans le vestiaire comme sur le terrain, Kylian Mbappé devra se montrer, dès son arrivée, sous son meilleur jour, prévient le consultant football d’Europe 1 Alain Giresse. "C’est grâce à son comportement et ses performances qu’il pourra se faire adopter. C’est un joueur star mais quand vous arrivez dans un club qui a gagné 15 Ligue des Champions, c’est différent… Il va falloir que l’attaquant de 25 ans s’insère pour que son intégration se fasse de la meilleure des façons. C’est quelque chose de nouveau pour lui. Mais j’ai confiance et je pense que c’est de cette façon qu’il pourra réussir à battre de nouveaux records", lance-t-il.

Kylian Mbappé, qui parle couramment espagnol, devrait vite s’adapter à son nouvel environnement. Le nouveau madrilène ne portera pas le numéro 7 comme à Paris, il est déjà pris par Vinicius mais sans doute le 9, laissé vacant par Karim Benzema. Le 9 comme un certain Raymond Kopa, l’une des grandes légendes du Real Madrid.