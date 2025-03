Ligue 1 : l'AS Saint-Etienne s'oppose à la dissolution de deux de ses groupes de supporters

L'AS Saint-Etienne a dit ce dimanche s'opposer "fermement" à la dissolution de ses deux principaux groupes de supporters voulue par le gouvernement. Le club stéphanois a également assuré qu'il "participera pleinement à la procédure à venir" en collaborant avec "les autorités, les élus locaux et les instances du football".

L'AS Saint-Etienne et son président, Ivan Gazidis, ont déclaré dimanche s'opposer "fermement" à l'intention du gouvernement de dissoudre ses deux principaux groupes de supporters, les Magics Fans et les Green Angels, contestant "la justification du ciblage de ses seuls groupes".

Le club stéphanois entend demander "une explication claire des critères utilisés" et "un dialogue constructif pour explorer d'autres méthodes permettant d'assurer la sécurité et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence".

"Des préoccupations concernant la sécurité des spectateurs dans le futur"

L'ASSE assure qu'elle "participera pleinement à la procédure à venir" et a rappelé, à ce sujet, "sa collaboration continue avec les autorités, les élus locaux et les instances du football". Dans une déclaration diffusée sur les médias et réseaux sociaux du club, Ivan Gazidis, a assuré que l'AS Saint-Etienne "a toujours agi pour identifier et sanctionner les auteurs d'actes répréhensibles et continuera à le faire".

"Nous avons décidé (le groupe canadien Kilmer Sports Ventures) d'investir à Saint-Etienne du fait notamment de la riche histoire du club et du soutien fervent dont il fait l'objet au stade Geoffroy-Guichard tout en ayant conscience des défis existants", a commenté M. Gazidis qui a dirigé, par le passé, les clubs anglais d'Arsenal et italien de l'AC Milan.

"Depuis nous avons déployé des efforts considérables pour favoriser un dialogue direct, continue et constructif avec nos groupes de supporters, fondé sur la confiance mutuelle et le respect de nos valeurs fondamentales", a-t-il ajouté.

"Le club estime que la dissolution proposée compromet le dialogue établi, les progrès réalisés avec les groupes de supporters et soulève des préoccupations concernant la sécurité des spectateurs dans le futur", a encore souligné Ivan Gazidis.