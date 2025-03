Ligue 1: le PSG peut décrocher le titre à Saint-Étienne avant de rêver plus grand

Ce samedi, le PSG peut déjà être sacré champion de France à l'issue de la 27ᵉ journée de Ligue 1 face à Saint-Étienne. Pour cela, les Parisiens doivent s'imposer chez les Verts et compter sur les résultats d'autres matchs. Ainsi, Reims devra s'imposer contre Marseille, Nice et Monaco doivent se neutraliser.

Le Paris Saint-Germain peut être sacré champion de France dès la 27ᵉ journée de Ligue 1 samedi à Saint-Étienne (19H00) en cas de circonstances favorables et ainsi se concentrer sur les échéances de Ligue des champions.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On est la meilleure équipe de Ligue 1"

Le PSG est sur une lancée record, même si la comparaison des éditions récentes à 18 clubs est limitée. D'ores et déjà, à huit journées de la fin, il compte autant de points (68) que le Nantes, champion de 2000-01, plus que le Monaco de la saison précédente (65) et que le Lyon de la suivante (66).

Il risque, aussi, d'exploser son propre total de 76 points l'an dernier. Mais décrocher le titre dès samedi est loin d'être garanti, puisqu'il faudrait gagner à Saint-Étienne, que l'OM perde deux heures plus tôt à Reims et que Nice et Monaco se neutralisent deux heures plus tard dans le derby azuréen.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De toute façon, assure l'entraîneur Luis Enrique, "ça me paraît totalement anecdotique". "On n'est jamais champion avant que ce soit mathématiquement acquis, mais on peut se sentir champions, on est la meilleure équipe de Ligue 1", a-t-il confié.

Néanmoins, symboliquement, une telle fête aussi tôt dans la saison libèrerait un peu plus les Parisiens, euphoriques après leur qualification à Anfield le 11 mars en Ligue des champions. La suite du programme arrive très vite. D'abord une demi-finale de coupe de France dès mardi prochain contre Dunkerque au stade Pierre-Mauroy (21H10), mais surtout le quart de finale de C1 contre Aston Villa les 9 et 15 avril.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Jackpot pour Dembélé, domination du PSG... Le classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1 dévoilé

Hakimi au repos

"On va utiliser ces huit derniers matches pour préparer d'autres objectifs, être compétitifs face à tous les adversaires, avec humilité et respect, être prêts pour les trois mois qui restent, il y a la coupe de France, la Ligue des champions, où on veut être jusqu'à la fin", a-t-il détaillé.

Il faudra de nouveau monter en puissance après une trêve internationale qui a charrié son lot de déconvenues : Lee Kang-in s'est blessé avec la Corée du Sud, Marquinhos a pris une raclée avec le Brésil contre l'Argentine (4-1) et de nombreux cadres ont beaucoup joué, de Vitinha à Ousmane Dembélé en passant par Joao Neves ou Achraf Hakimi.

La suite après cette publicité

D'ailleurs le Marocain, qui a joué mardi contre la Tanzanie, va être laissé au repos contre Saint-Étienne, a annoncé le club. "Hier, nous nous sommes entraînés à 10, aujourd'hui à 17, l'idée est de mettre en commun des objectifs, les resituer, il faut préparer les compétitions devant nous", a expliqué Luis Enrique.

"Les joueurs qui ont pu se reposer, qui ne sont pas allés en sélection, ont pu travailler individuellement et ceux qui reviennent de sélection pourront se reposer un peu", a-t-il ajouté. "Il n'y aura plus de trêve d'ici juin, maintenant les joueurs pourront se focaliser" sur le club, s'est réjoui l'Espagnol.