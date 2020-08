Rugby : plusieurs joueurs du Stade Français positifs au Covid-19

Plusieurs joueurs du Stade Français ont été testés positifs au Covid-19 à leur retour d'un stage à Nice, a indiqué le club du Top 14 jeudi. "Le test Covid-19 hebdomadaire obligatoire effectué par les joueurs professionnels du Stade Français Paris s'est révélé positif pour certains d'entre eux", a indiqué le club parisien dans un communiqué sans divulguer leur nombre ni leur identité.

"Ces derniers, asymptomatiques, ont été immédiatement isolés et placés en quarantaine conformément aux directives gouvernementales et aux consignes de l'ARS. De nouveaux tests seront pratiqués dès lundi", a ajouté le club de la capitale. Le quotidien L'Equipe a de son côté évoqué "plus d'une dizaine de joueurs" contaminés.

La reprise du Top 14 menacée ?

Même asymptomatiques, ces cas sont une très mauvaise nouvelle pour le Stade Français à un mois de la reprise, le 4 septembre face à Bordeaux-Bègles. Le premier match de préparation des Parisiens face à Brive, prévu le 14 août à Tulle, a été annulé, a indiqué le club corrézien. Le Stade Français doit également se rendre à Toulon fin août pour affronter le RCT.

Samedi, Lyon avait annoncé trois cas positifs au Covid-19, "tous asymptomatiques", au sein de son effectif professionnel, ce qui a entraîné l'annulation d'un stage de préparation. Les trois joueurs concernés ont été isolés et placés en quatorzaine.