EN DIRECT - Coronavirus : 1.262 décès en 24 heures aux États-Unis

EN DIRECT

Après la légère hausse de ces derniers jours, le nombre de patients en réanimation est en baisse (-4). Au total, 30.305 personnes sont décédées du coronavirus en France, depuis le début de l'épidémie, selon un dernier bilan du ministère de la Santé, soit neuf décès de plus qu'il y a 24 heures. Le masque est devenu obligatoire, même à l'extérieur, dans les zones les plus fréquentées de villes comme Toulouse, Tours ou Blois. Une mesure similaire devrait être prise prochainement à Paris. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir 30.305 décès en France, les réanimations en légère baisse

Le port du masque en extérieur devient obligatoire dans certaines zones de Tours, Blois et prochainement à Paris

Plus de 1.200 décès en 24 heures aux États-Unis

Plus de 700.000 morts dans le monde et plus de 18,5 millions de cas de contamination

Le virus continue de circuler en France

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 30.305 personnes sont décédées du Covid-19 en France, depuis le début de l'épidémie (+9 en 24 heures). La hausse des réanimations constatée ces deux derniers jours et très surveillée s'est arrêtée. Le nombre de patients en réanimation baisse légèrement (-4).

Pour teinter d'endiguer la propagation de l'épidémie, l'obligation du port du masque s'est multipliée ces dernières semaines dans plusieurs villes. A Tours, le masque sera obligatoire dans l'espace public de certains quartiers à partir de vendredi : le Vieux Tours, les marchés publics de plein air et les zones à forte densité. A Blois, à la demande du maire, le préfet du Loir-et-Cher a pris un arrêté publié mercredi, rendant obligatoire le port du masque "du 6 août (jeudi, ndlr) au 30 septembre (...) sur le périmètre Coeur de Ville, les marchés, les vide-greniers et les brocantes". Une décision similaire devrait être prochainement prise à Paris.

Pour parer à une éventuelle deuxième vague, le Conseil Scientifique a publié un avis mardi rappelant l'importance des gestes barrières et demandant aux autorités de mettre en place des "plans de prévention" axés notamment sur les plus grandes métropoles. L'instance dénonce également des "lenteurs" dans la stratégie de dépistage. Pour autant "tester toute la France ne sert à rien, il faut faire du dépistage orienté", nuance le professeur Didier Pittet, ​infectiologue et épidémiologiste, président de la mission d’évaluation de l'exécutif sur la gestion du Covid​-19, sur Europe 1.

Les restrictions à l'international se multiplient

En Tunisie, le ministère de la Santé a annoncé l'obligation de porter un masque sanitaire dans tous les espaces publics, sous peine de sanctions, tandis que les les habitants d'Aberdeen (Ecosse) vont connaître de nouvelles restrictions, avec la fermeture des pubs et des restaurants et la limitation des déplacements dans un rayon de cinq miles (huit kilomètres) autour du domicile pour les loisirs.

L'Italie, quant à elle, menace Ryanair de suspendre son autorisation de vol dans le pays, en raison du non-respect des règles de sécurité imposées en raison de l'épidémie de coronavirus

1.262 décès en 24 heures aux États-Unis, Trump épinglé par Facebook

Les États-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures 1.262 nouveaux décès liés au Covid-19, selon le comptage mercredi à 20h30 (00H30 GMT jeudi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Un chiffre similaire à celui de la veille qui porte à près de 158.000 le nombre total de morts recensées dans le pays depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine. Les Etats-Unis ont par ailleurs relevé 53.158 nouveaux cas d'infection sur une journée, pour un bilan total de 4,82 millions.

Le pays est de loin le plus touché au monde par la pandémie en valeur absolue, mais le président Donald Trump, résolument optimiste, a affirmé mercredi que le virus allait "disparaître". "Cela ne fait pas le moindre doute dans mon esprit, il va disparaître", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche sur le Covid-19.

Facebook et Twitter ont d'ailleurs durci le ton avec le président américain. Le réseau social a retiré mercredi de sa page une vidéo qui enfreignait ses règles sur la désinformation autour de la pandémie, où Trump affirmait que les enfants étaient "presque totalement" immunisés contre le virus. Twitter pour sa part a interdit mercredi au compte de campagne de Donald Trump (@TeamTrump) de continuer à tweeter tant qu'il ne retirait pas cette vidéo.

Plus de 700.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 701.112 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mercredi. Plus de 18,5 millions de cas ont été officiellement comptabilisés. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec près de 158.000 morts. Viennent ensuite le Brésil qui dépasse les 97.200 décès, le Mexique (48.869), le Royaume-Uni (46.299) et l'Inde (39.795). L'Europe compte 211.603 morts.

L'Argentine a atteint un nouveau record de contaminations mercredi avec 7.147 cas en 24 heures et un total de 4.106 décès.