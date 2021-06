Roland-Garros : tous les résultats du mardi 1er juin

Troisième journée et suite du premier tour mardi sur la terre battue de Roland-Garros. Rafael Nadal, 13 fois titré à Paris, a fait son entrée dans le tournoi et a battu l’Australien Alexei Popyrin (6-3, 6-2, 7-6). Au prochain tour, l'Espagnol affrontera Richard Gasquet.

Le Biterrois est lui sorti vainqueur du duel franco-français qui l'opposait à Hugo Gaston (6-1, 6-4, 6-2). L'an dernier, le Toulousain avait fait sensation en atteignant les 8e de finale et en donnant du fil à retordre à Dominic Thiem, avant de céder après cinq sets et plus de trois heures de jeu. Mais il n'y aura pas de nouvelle épopée Gaston cette année.

Novak Djokovic attendu

Toujours du côté des Français, Gaël Monfils s’est qualifié pour le deuxième tour en battant Albert Ramos-Vinolas (1-6, 7-6[6], 6-4, 6-4). En grande difficulté depuis huit mois, il retrouve un peu le sourire et affrontera ensuite le Suédois Mikael Ymer. En revanche, Ugo Humbert et Adrian Mannarino ont été éliminés d’entrée.

Après l’élimination de Thiem dimanche, un autre joueur du Top 10 a pris la porte d’entrée : le Russe Andrey Rublev, pourtant un des outsiders du tournoi. Il a cédé contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (6-3, 7-6, 4-6, 3-6, 6-4). Une désillusion pour celui avait atteint la finale de Monte Carlo mi-avril et qui avait fait forte impression sur terre battue.

Le numéro un mondial Novak Djokovic doit lui débuter mardi soir, contre Tennys Sandgren.

Dans le tableau féminin, Kristina Mladenovic s’est facilement imposée contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (6-4, 6-0). Fiona Ferro s’est également qualifiée pour le deuxième tour en battant la Taïwanaise En Shuo Liang (6-1, 1-6, 6-4). Entrée en lice réussie également pour la numéro un mondiale Ashleigh Barty qui a sorti Bernarda Pera (6-3, 3-6, 6-2).