Roland-Garros : tous les résultats de la première journée

Première journée, première surprise à Roland-Garros. Dominic Thiem, numéro 4 mondial, a pris la porte d’entrée, battu par Pablo Andujar en cinq sets (4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4). Quart de finaliste l’an dernier, l’Autrichien avait également été jusqu’en finale en 2019 et 2018, mais avait dominé battu par Rafael Nadal. Cette fois, il n’aura même pas eu le temps d’espérer. L’Espagnol Pablo Andujar (35 ans, 68e mondial) se qualifie ainsi pour le deuxième tour, deux semaines après avoir battu une autre star du circuit : Roger Federer (certes très diminué).

Entrée en matière difficile également pour les Tricolores. Grégoire Barrère, Gilles Simon et la jeune Elsa Jacquemot (18 ans) ont été éliminés.

Victoire d'Osaka mais menace de sanctions

Naomi Osaka, numéro 2 mondiale, a elle battu la Roumaine Patricia Maria Tig (6-4, 7-6). Pour la Japonaise, la mauvaise nouvelle est extra-sportive. Elle a marqué les esprits cette semaine en annonçant ne plus vouloir participer aux conférences de presse, afin de préserver sa santé mentale. Décision appliquée dès dimanche : après sa victoire contre Tig, Osaka ne s’est pas présentée devant les médias.

Mais les conférences de presse étant obligatoires pour les joueurs, l'organisation de Roland-Garros a infligé à la numéro 2 mondiale une amende de 15.000 dollars (environ 12.300 euros). L'organisation Grand Chelem, qui gère les quatre tournois majeurs, s’est de son côté montré plus sévère : "Nous avons informé Naomi Osaka que si elle continuait à ignorer ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s'exposerait à d'autres conséquences possibles d'infractions au Code de conduite. Comme on peut s'y attendre, les infractions répétées entraînent des sanctions plus sévères, y compris l'exclusion du tournoi et le déclenchement d'une enquête pour infraction majeure qui pourrait conduire à des amendes plus importantes et à de futures suspensions en Grand Chelem."