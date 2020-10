Roland-Garros : Thiem éliminé par Schwartzman, soupçons de corruption sur un autre match

Comme une ombre au-dessus de la porte d'Auteuil. Les tournois masculin et féminin de Roland-Garros ont été occultés, mardi, par le déclenchement d'une enquête pour des soupçons de match truqué. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour "escroquerie en bande organisée" et "corruption sportive active et passive".

"Des joueuses pas très connues"

La rencontre suspecte a opposé, selon le journal allemand Die Welt et le quotidien sportif L'Equipe, la paire roumaine composée d'Andreea Mitu et de Patricia Maria Tig au duo russo-américain Yana Sizikova et Madison Brengle le 30 septembre, au premier tour du tournoi de double du rendez-vous parisien. "C'est un match de premier tour avec des joueuses pas très connues", a simplement confirmé à l'AFP une source au sein de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), qui régule en France les jeux, courses hippiques et paris sportifs. L'enquête a été ouverte le 1er octobre.

Du côté strictement sportif, l'Argentin Diego Schwartzman, 14e mondial, s'est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem à Roland-Garros au bout d'un match marathon face au N.3 mondial Dominic Thiem, remporté en cinq sets 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-2 et plus de cinq heures. Schwartzman (28 ans) affrontera Rafael Nadal, douze fois vainqueur du Grand Chelem parisien, ou le jeune Italien Jannik Sinner (75e) pour une place en finale. Double finaliste sortant de Roland-Garros et récent vainqueur de l'US Open, Thiem est passé à trois reprises à deux points du match en fin de quatrième manche avant de craquer.

Une première pour Podoroska

Dans le tableau féminin, l'Argentine Nadia Podoroska, 131e mondiale, est devenue la première joueuse issue des qualifications à atteindre les demi-finales de Roland-Garros, après avoir éliminé l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e), 6-2, 6-4. Agée de 23 ans, Podoroska, qui joue pour la première fois le tableau principal du Majeur parisien, affrontera Iga Swiatek (54e) ou Martina Trevisan (159e et également issue des qualifications) pour une place en finale.

L'Américaine Danielle Collins, 57e mondiale, s'est quant à elle qualifiée pour les quarts de finale en éliminant la Tunisienne Ons Jabeur (35e) 6-4, 4-6, 6-4 et affrontera sa compatriote Sofia Kenin pour une place en demies.