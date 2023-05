Roland-Garros 2023 : après le forfait du roi Rafael Nadal, des favoris à l'affût

Le coup d'envoi de Roland-Garros est officiellement dans neuf jours. Si les grands noms du tennis mondial ne manqueront pas à l'appel, la terre battue parisienne sera quand même orpheline en raison de l'absence de Rafael Nadal, blessé à la hanche. Mais qui pourra succéder au roi de la discipline ? Bien évidemment, le premier joueur qui vient à l'esprit n'est autre que son ultime rival, Novak Djokovic. Le Serbe espère remporter un 23e titre en Grand Chelem pour ainsi doubler l'Espagnol qui reste pour l'instant au nombre de 22.

Djokovic et Alcaraz, les ultimes favoris

Malgré la qualité de son jeu et son niveau toujours épatant, Novak Djokovic n'est plus aussi impressionnant qu'avant. A presque 36 ans, soit un an de moins que Rafael Nadal, le droitier a gagné deux fois le tournoi de la porte d'Auteuil. Ce n'est pas un secret, la terre battue n'est pas sa spécialité. De plus, il s'apprête à perdre sa place de numéro un mondial au profit du nouveau phénomène du tennis mondial, le "nouveau Nadal" selon certains Espagnols : Carlos Alcaraz. A tout juste 20 ans, le jeune joueur sera la grande attraction de la quinzaine.

Derrière ces deux grands favoris pour s'emparer de la couronne de Rafael Nadal, d'autres outsiders pourraient bien être une menace et pourquoi pas créer l'exploit. Au premier rang, l'actuel numéro trois mondial qui n'a plus besoin de faire ses preuves, Daniil Medvedev. Talentueux, le Russe est néanmoins plus à l'aise sur la surface dure et n'a jamais dépassé les quarts de finale aux Internationaux de France. Également, Holger Rune est l'un des prodiges à surveiller attentivement. Le Danois vient même de battre Novak Djokovic en trois sets à Rome, en quart de finale.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, qui vient de rejoindre Daniil Medvedev en demi-finale du Masters 1000 de Rome, sera aussi à surveiller de près. La terre battue étant sa surface de prédilection et ayant déjà atteint la finale lors de l'édition 2021. Sans oublier le Norvégien Casper Ruud, finaliste l'année précédente. Pour rééditer cette performance, il devra faire face à des adversaires de taille.