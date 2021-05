Roland-Garros : que peuvent espérer les Français ?

Vous vous souvenez d’Hugo Gaston ? Le jeune Toulousain de 21 ans avait été la sensation française du dernier Roland-Garros, disputé en octobre dernier dans la grisaille et l’automne parisien, se hissant jusqu’en huitièmes de finale après avoir éliminé Stan Wawrinka. Mais avec seulement trois joueurs en deuxième semaine (Hugo Gaston, Fiona Ferro et Caroline Garcia) et aucun qualifié en quarts de finale, l’édition 2020 avait été un cinglant fiasco côté français. Problème : le tournoi 2021, qui débute lundi, ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices pour les principaux représentants tricolores, qui enchaînent les mauvais résultats et les pépins physiques ces derniers mois. Europe 1 passe en revue les chances françaises.

Chez les hommes

Grâce au gel du classement ATP, décidé en raison de la pandémie de coronavirus, Gaël Monfils reste le numéro un français avec sa 15e place mondiale. Mais la Monf, régulièrement blessé ces derniers mois, n’a remporté qu’une seule victoire sur le circuit principal depuis février 2020, à Lyon mi-mai. Il espère faire mieux que l’an passé, où il avait été éliminé dès le premier tour. Autre glorieux ancien, Jo-Wilfried Tsonga (75e) pourrait disputer cette année son dernier Roland-Garros à l’âge de 36 ans. Revenu sur les courts depuis quelques mois après une longue absence, il n’aura que peu d’ambitions si ce n’est de retrouver du plaisir. Richard Gasquet (51e) voudra lui aussi aller le plus loin possible malgré ses 34 ans et un début de saison mitigé.

Benoît Paire (40e) a lui fait davantage parler par ses frasques en dehors du terrain que par ses performances, avec une seule victoire sur le circuit principal depuis le début de l’année (à Madrid). Mais le fantasque et talentueux joueur est aussi, dans un bon jour, capable du meilleur. Adrian Mannarino (36e), seul Français à avoir atteint le troisième tour à l’Open d’Australie en début d’année, a enchaîné les défaites ces dernières semaines. Pierre Hugues-Herbert (83e) a lui été plus régulier, avec notamment une finale perdue de justesse à Marseille en mars face au n°4 mondial Daniil Medvedev. Jérémy Chardy (58e) s’est lui aussi montré solide en ce début de saison et arrivera en forme Porte d’Auteuil. Quant à Lucas Pouille (84e), il a été éliminé dès le premier tour à Belgrade lundi, son premier tournoi depuis près d'un mois et demi après une blessure au dos.

Du côté des jeunes, Ugo Humbert (22 ans, 32e) n’est en revanche pas parvenu à enchaîner après sa très bonne année 2020, où il avait remporté ses deux premiers titres sur le circuit ATP. Corentin Moutet (22 ans, 72e), est lui en forme en ce début d’année, avec notamment une demi-finale au tournoi de Melbourne en février. Enfin, impossible de terminer sans évoquer Hugo Gaston, désormais 141e mondial, le meilleur classement de sa carrière. Après son exploit l’an passé face à Wawrinka puis sa magnifique bataille perdue contre Dominic Thiem en cinq sets en huitièmes de finale, le Toulousain bénéficie d’une wild-card pour cette année. Pourra-t-il refaire le coup ?

Chez les femmes

Huitième de finaliste l’an dernier à Roland-Garros, Caroline Garcia (57e au classement WTA) reste l’une des meilleures chances françaises cette année. La Lyonnaise, qui a récemment décidé de se séparer de son père au poste d’entraîneur, a cependant alterné le bon et le moins bon, ne parvenant pas à aller plus loin qu’en quarts de finale depuis le début d’année. La jeune Fiona Ferro (24 ans, 51e), elle aussi huitième de finaliste l’an dernier et qui avait atteint le troisième tour à l’Open d’Australie, espère poursuivre sa progression en allant encore plus loin cette année.

Kristina Mladenovic (60e), éliminée au premier tour l’an passé Porte d’Auteuil, va davantage miser sur le double, dont elle est double tenante du titre avec sa partenaire hongroise Timea Babos. Alizé Cornet (65e), sortie dès le deuxième tour l’an dernier, n’a elle pas davantage de certitudes sur son jeu, avec pour meilleur résultat un troisième tour depuis le début d’année. Elle a abandonné dès le deuxième tour à Strasbourg sur blessure.