Roland-Garros : Mladenovic et Babos conservent leur titre en double

La Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos, tenantes du titre, ont remporté dimanche la finale du double dames à Roland-Garros en battant la paire américano-chilienne Desirae Krawczyk - Alexa Guarachi 6-4, 7-5. "Nous revoilà !", s'est exclamée Babos en français après avoir reçu le trophée. Mladenovic (27 ans) et Babos (27 ans) ont désormais à leur palmarès quatre titres du Grand Chelem ensemble : Roland-Garros 2019 et 2020, ainsi que deux Opens d'Australie, en 2018 et 2020. Elles ont également gagné deux Masters (2018 et 2019). Mladenovic avait déjà remporté Roland-Garros en 2016, associée à sa compatriote Caroline Garcia.

"Etre ici avec toi et avec ce trophée c'est quelque chose de très fort"

"Kiki" s'est montrée très émue au moment de s'exprimer, en pensant aux moments difficiles vécus à New York dans la bulle de l'US Open où elle a été mise en confinement et exclue du tournoi de double (avec Babos) pour avoir été cas contact de Benoît Paire, lui-même exclu du tournoi pour un test positif au coronavirus. "Il y a quelques semaines, nous avons été injustement disqualifiées de l'US Open. Etre ici avec toi et avec ce trophée c'est quelque chose de très fort", a déclaré la Française en s'adressant à sa coéquipière avant de fondre en larmes.

"Physiquement, émotionnellement, j'étais épuisée aujourd'hui. Tu m'as portée de bout en bout, je suis fière de t'avoir comme partenaire", a-t-elle ajouté. Puis, revenant au psychodrame de New York, elle a adressé une "petite dédicace à Benoît (Paire)": "On n'a vraiment pas eu de 'chatte'", a-t-elle lancé, en référence à ce fameux cri poussé l'an dernier par le joueur français lors de son 8e de finale de Roland-Garros contre Kei Nishikori où il avait vertement estimé que son adversaire avait de la chance.