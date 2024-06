Roland-Garros : Paul, supporter de 14 ans, devient la mascotte d'Alex de Minaur

C'est un jeune qui n'avait qu'un rêve : rencontrer son idole, le tennisman australien Alex de Minaur. Paul a 14 ans et c'est le fan le plus absolu du numéro 11 mondial. Un supporter que le joueur a repéré dans les tribunes de Roland-Garros et qui l'invite désormais à tous ses matches, notamment à quart de finale ce mercredi après-midi contre Alexander Zverev.

"C’est mon meilleur fan ici, Paul !"

Ils ne se quittent plus. Mardi encore, Paul, casquette dédicacée sur la tête, assiste à l’entraînement de son héros. Une histoire débutée samedi, dans le froid et la pluie, où Alex de Minaur vient à bout de l’Allemand Struff poussé par un jeune spectateur bouillant. "J'ai beaucoup apprécié ce gamin et le fait qu'il ait passé 10 heures sur les courts aujourd'hui, dans un froid glacial à me monter à bloc ! Je lui aurais donné tout ce que j'avais dans mon sac", confie-t-il.

À la place, Alex de Minaur lance un appel sur les réseaux. En quelques heures, Paul est retrouvé et invité dans le box de l’Australien pour son huitième de finale. Il assiste aux premières loges à sa victoire contre Medvedev. "C’est mon meilleur fan ici, Paul ! Pour le prochain tour, tu dois être avec moi aussi !", lance Alex de Minaur au jeune garçon. "Tous les jours ! Tout le temps ! Je vais essayer de venir jusqu’à ce que vous gagniez ! On espère que vous allez gagner ! Franchement, c'était vraiment incroyable ! Merci", répond Paul.

Un vrai porte-bonheur : Alex de Minaur ne peut plus s’en passer. "Il va falloir que je l'amène avec moi sur le circuit toutes les semaines !", rigole-t-il. Avant ça, Paul et Alex de Minaur ont un quart de finale à gagner, ce qui n'est pas une mince affaire face à Zverev, le tombeur de Nadal.