Roland-Garros : Moutet se réjouit d'affronter son idole Nadal

Un fan face à son idole. Le Français Corentin Moutet, 139e mondial, va affronter ce mercredi soir le roi espagnol Rafael Nadal à Roland-Garros au deuxième tour pour la night session sur le court central Philippe-Chatrier. Si souvent, affronter Nadal n'est pas une bonne nouvelle pour l'adversaire, le jeune Francilien de 23 ans se réjouit par avance de ce match face à celui qu'il admirait déjà tout petit.

"Quand j'étais petit, je dormais avec son débardeur"

"Je dormais avec son débardeur de Roland", confie Corentin Moutet en riant. "Quand on est petit, on a besoin d'avoir des idoles. On a besoin de s'identifier à des gens. Et puis moi qui étais gaucher, c'était un peu mon inspiration. Petit, j'essayais de reproduire son agilité, son service, son coup droit. J'ai tout imité", se souvient-il.

Corentin Moutet, finaliste du tournoi de Doha en 2020, a sorti au premier tour avec son jeu atypique un ancien vainqueur de Roland-Garros, le Suisse Stanislas Wawrinka. Ce soir, c'est l'homme aux treize victoires finales qui l'attend. "Je vais essayer de profiter de ce match en faisant le maximum pour en sortir vainqueur", précise le jeune joueur, qui ne compte pas se laisser impressionner.