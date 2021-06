Roland-Garros : le programme des matches du mercredi 2 juin

Traditionnellement le jour des enfants à Roland-Garros, ce mercredi marque le début du deuxième tour dans les tableaux féminin et masculin. L'Américaine Serena Williams sera la principale attraction de la journée, avec également les rencontres de deux sérieux outsiders chez les hommes : Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas. Dans le clan français, Caroline Garcia, Harmony Tan et Enzo Couacaud joueront sur les courts parisiens.

Suivez en direct cette troisième journée de Roland-Garros grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.

Serena Williams en vedette

Dans sa course à un 24e titre en Grand Chelem, l'Américaine Serena Williams, 39 ans et tête de série 7, affrontera ce mercredi au deuxième tour une autre joueuse roumaine, Mihaela Buzarnescu (174e mondiale), moins bien classée que son opposante du premier tour.

Du côté des Français, l'une des meilleures chances féminines, Caroline Garcia (58e), défiera la Slovène Polona Hercog (73e). La jeune Harmony Tan (23 ans, 149e), invitée par les organisateurs, jouera contre la Tchèque Marketa Vondrousova (n°20), finaliste des Internationaux de France en 2019. Chez les hommes, Enzo Couacaud (177e) sera loin de partir favori face à l'Espagnol Pablo Carreno Busta (12e).