Roland-Garros : le programme des matches du dimanche 30 mai

Première journée copieuse à Roland-Garros. Naomi Osaka, n°2 mondiale et qui a déjà créé la polémique en annonçant qu'elle refuserait de participer aux conférences de presse, ouvre dimanche sur le court Philippe-Chatrier l'édition 2021. La Japonaise sera opposée à la Roumaine Patricia Maria Tig (63e). Leur succèderont sur le court Central Dominic Thiem (4e), double finaliste 2018 et 2019, puis Victoria Azarenka (16e), demi-finaliste en 2013, et pour finir l'un des favoris du tournoi, Stefanos Tsitsipas (5e) qui affrontera Jérémy Chardy (58e).

Le court Suzanne-Lenglen verra l'entrée en lice d'Alexander Zverev (6e) face à Oscar Otte (152e) en fin de programme.

Neuf Français en lice

Le court Simonne-Mathieu sera lui réservé aux Français : Clara Burel (146e) y affrontera Danka Kovinic (62e), puis Gilles Simon (69e) jouera contre Marton Fucsovics (44e), Corentin Moutet (72e) contre Laslo Djere (53e) et Océane Dodin (115e) terminera la journée face à Madison Keys (24e).

Au total, neuf Français seront en lice dimanche avec également Grégoire Barrère (122e) face à Fabio Fognini (29e) en ouverture sur le court Suzanne-Lenglen, ainsi que Dianne Parry (307e) contre Aliaksandra Sasnovich (103e) sur le 7, Enzo Couacaud (177e) contre Egor Gerasimov (78e) sur le 9 et Elsa Jacquemot (493e) contre Elena Rybakina (22e) sur le 14.