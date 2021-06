Roland-Garros : le programme de la journée de samedi 12 juin

Anastasia Pavlyuchenkova et Barbora Krejcikova, deux noms à retenir sur la planète tennis. La Russe, tête de série 31, et la Tchèque 33e mondiale s'affronteront samedi après-midi pour remporter l'édition 2021 de Roland-Garros, à la surprise générale. Les deux joueuses ont profité d'un tableau qui s'est rapidement dégarni de ses meilleures têtes d'affiche, à commencer par Iga Swiatek, la tenante du titre, de Serena Williams ou encore de la numéro un mondial Ashleigh Barty, qui a abandonné au deuxième tour. Elles joueront leur première finale en Majeur sur le court Philippe-Chatrier, à 15 heures.

Le public français aura lui une autre finale en ligne de mire : la paire Herbert-Mahut, tête de série 6, sera opposée à la paire kazakhstanaise Golubev-Bublik en finale du double messieurs, juste après le verdict de la finale dames.

Pavlyuchenkova ou Krejcikova ?

Laquelle de ces deux joueuses inscrira pour la première fois son nom au palmarès du tournoi de Roland-Garros ? Réponse samedi après-midi pour une finale très incertaine, où la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (N.31) et la Tchèque Barbora Krejcikova (33e mondiale) paraissent toutes les deux en mesure de l'emporter. La joueuse russe de 29 ans s'est d'abord illustrée au troisième tour du tournoi en éliminant la numéro quatre mondiale, Aryna Sabalenka. Elle s'est ensuite hissée en finale, grâce entre autres à un match maîtrisé en deux sets en demi-finales contre la Slovène Tamara Zidansek.

Quant à son avdersaire en finale, Barbora Krejcikova, celle-ci a notamment les têtes de série 4 et 5, Sofia Kenin et Elina Svitolina, avant de remporter l'une des demi-finales les plus accrochées de l'histoire du simple dames contre la Grecque Maria Sakkari en trois manches. Une finale qui reste donc très ouverte, où le dénouement semble aussi difficile à prévoir que la présence de ces deux joueuses à ce stade de la compétition.

Herbert et Mahut, le deuxième titre en ligne de mire

Juste après la finale dames, la paire franco-française Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, tête de série 6, jouera la finale du double messieurs contre la paire kazakhstanaise Andrey Golubev et Alexander Bublik. L'occasion pour les Tricolores d'aller chercher un deuxième titre Porte d'Auteuil, après leur premier sacre en 2018. Herbert et Mahut seront sur leur lancée de la demi-finale face à la paire colombienne Cabal-Farah, pendant laquelle ils ont sauvé deux balles de match avant de l'emporter.