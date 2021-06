EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du jeudi 3 juin

Ils seront chanceux les quelque 5.000 spectateurs ce jeudi sur les courts de tennis de Roland-Garros. Les derniers espoirs tricolores, ainsi que les grandes vedettes de la discipline ont rendez-vous en terre parisienne pour la suite et la fin du deuxième tour. Pour relever la tête du tennis tricolore, les deux dernières représentantes françaises du tableau féminin tenteront de gagner leurs matches où elles ne sont pas favorites. Fiona Ferro (51e mondiale) défiera l'Américaine Jennifer Brady (tête de série 13) et Kristina Mladenovic (61e) affrontera l'Estonienne Anna Kontaveit (tête de série 30). Côté masculin, Gaël Monfils (n°14) sera très attendu face au Suédois Mikael Ymer (105e), tout comme Richard Gasquet (53e) opposé à l'ogre Rafael Nadal (n°3). Des vedettes, cette journée n'en manquera pas avec la suite des parcours du Suisse Roger Federer (n°8) et du numéro un mondial Novak Djokovic, si la pluie ne joue pas les trouble-fêtes. Suivez en direct cette cinquième journée de Roland-Garros grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.

Les informations à retenir : Les derniers Français joueront pour relever la tête du tennis tricolore

Richard Gasquet défiera Rafael Nadal

Roger Federer et Novak Djokovic seront également attendus sur les courts