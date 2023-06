Roland-Garros : Karolina Muchova affronte Iga Swiatek, une finale au sommet pour le public

C'est un match au sommet qui se joue ce samedi après-midi à 15 heures à Roland-Garros et dont Europe 1 est radio officielle. La numéro un mondiale et tenante du titre Iga Swiatek affronte la 43ᵉ joueuse mondiale, Karolina Muchova. Entre la Polonaise et la Tchèque, la même envie de soulever le trophée. Et elles ne partagent pas ce seul point commun. Les deux piliers du tennis sont droitières, originaires de pays de l'Est et voient trop souvent leurs noms écorchés sur les terrains français.

Iga Swiatek fait office de favorite pour le moment. À tout juste 22 ans, la numéro un mondiale compte déjà deux Roland-Garros à son palmarès. En face, Karolina Muchova, la Tchèque de 26 ans, 43ᵉ mondiale, n'a jamais disputé une finale de Grand Chelem. L'expérience, malgré sa jeunesse, est donc pour Iga Swiatek juge l'ancienne championne Mary Pierce.

Vers une surprise ?

Iga Swiatek "a plus d'expérience, on ne peut pas remplacer ça. Surtout en finale de Grand Chelem" juge-t-elle au micro d'Europe 1. "Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma première finale de Grand Chelem, je n'ai pas dormi la veille. Donc c'est sûr que l'expérience fait une grande différence et elle a cet avantage en finale", poursuit-elle.

Quant à Karolina Muchova, tout le mal que le public peut lui souhaiter, c'est de faire aussi bien que sa compatriote Barbora Krejčíkova, vainqueur de Roland-Garros il y a seulement deux ans.