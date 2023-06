EN DIRECT - Roland-Garros 2023 : suivez les demi-finales messieurs

La première demi-finale choc entre les deux grands favoris Carlos Alcaraz et Novak Djokovic débutera à 14h45, vendredi lors de la 13e journée de Roland-Garros, tournoi dont Europe 1 est la radio officielle, avant la seconde entre le finaliste 2022 Casper Ruud et le revenant Alexander Zverev. Dans le tableau féminin jeudi, la Tchèque Karolina Muchova et la Polonaise Iga Swiatek se sont qualifiées pour la finale du simple.

Les principaux matches de la 13e journée vendredi : Court Philippe-Chatrier (pas avant 14h45) Carlos Alcaraz (ESP/tête de série N.1) - Novak Djokovic (SRB/N.3) (pas avant 17h30) Casper Ruud (NOR/N.4) - Alexander Zverev (GER/N.22)

Alcaraz-Djokovic, le match que tout le monde attend

C'est le match que tout le monde attend : la nouvelle star du tennis, l'Espagnol Carlos Alcaraz, 20 ans et numéro 1 mondial, contre l'un des plus grands joueurs de tous les temps, le Serbe Novak Djokovic, tête de série numéro 3, en quête d'un 23e titre en Grand Chelem, ce qui serait un record dans l'histoire du tennis. Les deux hommes s'expliqueront en premier sur le court central Philippe-Chatrier.

La seconde demi-finale dans le tableau de simple messieurs opposera l'Allemand Alexander Zverev, de retour après sa grave blessure l'an dernier porte d'Auteuil, et le Norvégien Casper Ruud, qui tentera d'atteindre une deuxième finale de suite à Paris.