Roland-Garros : fin de carrière pour Richard Gasquet, battu par le n°1 mondial Jannik Sinner

Après une victoire contre Terence Atmane au premier tour de Roland-Garros, Richard Gasquet a été battu au deuxième par le n°1 mondial Jannik Sinner en trois manches. Ce revers marque la fin de la carrière du Biterrois, qui disputait son 22e tournoi porte d'Auteuil.

A bientôt 39 ans, la carrière de Richard Gasquet s'est achevée par une défaite au deuxième tour de Roland-Garros contre le n°1 mondial Jannik Sinner, jeudi sur le court Philippe-Chatrier.

Battu 6-3, 6-0, 6-4 par l'Italien de 23 ans, qui sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka (34e) au 3e tour, le Français aux 16 titres ATP et trois demi-finales en Grand Chelem était présent pour la 22e fois dans le tableau final du tournoi parisien, un record. Avant Gasquet, seul son compatriote Antoine Gentien, joueur de la première moitié du XXe siècle, avait participé à autant d'éditions de Roland-Garros.

Trois demi-finales en Grand Chelem

Dès la balle de match achevée, le Biterrois a été salué par une ovation debout de la foule, tandis que le tout jeune retraité s'asseyait sur son banc, les yeux rougis par les larmes en attendant la cérémonie prévue pour honorer sa carrière.

"Tu as joué pendant une ère incroyable pour le tennis", celle des Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, a rappelé son adversaire. "Bravo pour ta carrière exceptionnelle, pour tout ce que tu as fait. C'est ton moment", a lancé Sinner à Gasquet avant le début de la cérémonie d'hommage.

Après les départs à la retraite de Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon en 2022, Richard Gasquet est le troisième des quatre "nouveaux Mousquetaires" du tennis français à ranger ses raquettes. Seul Gaël Monfils (38 ans), qui doit jouer dans la soirée son deuxième tour contre le n°5 mondial Jack Draper, est encore en activité.

Passé professionnel en 2002, l'artiste du revers à une main a aligné 610 victoires en 23 ans de carrière, un record pour un Français dans l'ère Open (inaugurée en 1968). Demi-finaliste à Wimbledon en 2007 et 2015 et à l'US Open en 2013, l'ex-n°7 mondial a par ailleurs remporté sous le maillot bleu la Coupe Davis en 2017