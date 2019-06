Roland-Garros - Choc Federer-Nadal : "Ça va être très compliqué pour le Suisse", selon Cédric Pioline

C'est le choc que tous les fans de tennis attendaient. Vendredi, en demi-finale de Roland-Garros, Roger Federer et Rafael Nadal vont à nouveau s'affronter pour une place en finale, et ajouter un nouveau chapitre à la plus belle rivalité de l'histoire du tennis. Mais huit ans après leur dernier affrontement sur la terre battue parisienne, les chances du Suisse bientôt âgé de 38 ans face à un Rafael Nadal onze fois vainqueur du tournoi paraissent tout de même bien limitées, comme le confirme Cédric Pioline, consultant d'Europe 1.

"La problématique est toujours la même au fur et à mesure des années pour Federer, qui pratique un jeu encore plus offensif qu'il y a quelques années. Il va falloir qu'il fasse beaucoup de points et peu de fautes", analyse l'ancien champion français. "Or, avec la couverture de terrain de Nadal en ce moment, ça va être très compliqué pour le Suisse".

"Il faudra que Federer démarre bien"

"Il faudra qu'il démarre bien, qu'il ne court pas après le score dans le premier set, sinon c'est quasiment mission impossible", juge encore Cédric Pioline. Mais, en cas de bon début de match, "peut-être peut-il y avoir un peu de doute qui s'installe chez l'Espagnol, et on rentrerait dans un match totalement différent".

Numéro 3 mondial, Roger Federer fait son retour à Roland-Garros cette année après trois éditions manquées. Et l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a montré qu'il faudrait compter avec lui avec un solide parcours jusqu'au dernier carré et une victoire en quart face à son compatriote Stanislas Wawrinka. Mais, alors que les deux champions vont se rencontrer pour la 39e fois de leur carrière, Nadal présente un très net avantage sur terre battue, avec seulement deux défaites en 15 rencontres contre son rival.