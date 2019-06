Roland-Garros : Novak Djokovic et Dominic Thiem s'affonteront en demi-finales

Djokovic et Thiem n'ont pas fait de détails. Le Serbe et l'Autrichien, nets vainqueurs jeudi de leurs quarts de finale, s'affronteront en demi-finales de Roland-Garros. Djokovic, n°1 mondial, a balayé l'Allemand Alexander Zverev (5e) en trois sets (7-5, 6-2, 6-2) et à peine 2h10 de jeu. Dans l'autre quart, Thiem (4e) n'a laissé aucune chance au Russe Karen Kachanov, expédié en trois manches (6-2, 6-4, 6-2) et à peine 1h45. L'autre demi-finale, prévue également vendredi, opposera les deux grands rivaux Roger Federer et Rafael Nadal.

Première demi-finale à Roland depuis 2016 pour Djokovic

Novak Djokovic continue de tracer sa route, implacable. Il n'avait plus atteint les demi-finales à Roland-Garros depuis 2016, mais ce n'est qu'un détail par rapport à sa quête : celle d'un deuxième "Novak Slam", quatre tournois du Grand Chelem gagnés sur deux saisons, un exploit qu'il a déjà réalisé en 2015-2016. Il n'en n'est plus qu'à deux marches. Mais pour réussir cet exploit, il devra déjà battre en demi-finales Dominic Thiem, qui l'avait écrasé en quarts de finale à Roland-Garros en 2017.

L'Autrichien atteint pour la quatrième année consécutive le dernier carré sur la terre battue parisienne. Thiem est le dernier des trois joueurs à avoir fait mordre la poussière à Nadal sur terre battue cette saison à être encore en course à Roland-Garros. Il avait fait chuter le champion espagnol à Barcelone, en demi-finales, avant d'y conquérir le trophée. Son duel contre Djokovic, vendredi, promet une belle empoigne.