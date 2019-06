Roland-Garros : Nadal et Federer, vainqueurs en quarts, s'affronteront en demi-finales

La rencontre que tous les fans de tennis espéraient aura bien lieu ! Rafael Nadal et Roger Federer, vainqueurs mardi de leurs quarts de finale respectifs, s'affronteront en demi-finales à Roland-Garros. "Rafa" (2ème mondial) a fait honneur à son statut de roi de la terre battue en écrasant Kei Nishikori (7ème) en trois sets (6-1, 6-1, 6-3), en un peu moins de deux heures. Federer (3ème) a de son côté bataillé pour se défaire de son compatriote Stan Wawrinka (28ème) en quatre sets (7-6[4], 4-6, 7-6[5], 6-4) et un peu plus de 3h30.