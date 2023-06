Roland-Garros : Casper Ruud rejoint Novak Djokovic pour sa 2e finale d'affilée

Le Norvégien Casper Ruud, numéro 4 mondial, s'est qualifié pour sa deuxième finale d'affilée à Roland-Garros aux dépens de l'Allemand Alexander Zverev, ex-numéro 2 mondial aujourd'hui 27e, dominé 6-3, 6-4, 6-0 en 2h09 min vendredi. En finale dimanche, Casper Ruud défiera Novak Djokovic, qui cherchera lui à devenir le premier homme à décrocher un 23e titre du Grand Chelem. Le Serbe de 36 ans est sorti vainqueur 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 du choc avec le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, assailli par les crampes dans le troisième set, plus tôt dans la journée.

Troisième finale en Grand Chelem

À 24 ans, le Norvégien va disputer sa troisième finale en Grand Chelem, la troisième en un an après celles de Roland-Garros et de l'US Open en 2022, perdues respectivement contre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Il y a un an, Casper Ruud avait été surclassé 6-3, 6-3, 6-0 par Nadal. "Je ne suis pas venu en me disant que j'étais favori pour aller en finale, pas du tout", a reconnu le joueur scandinave, qui connaissait une première partie de saison très moyenne avant Roland-Garros.

Il y avait toutefois du mieux sur terre battue, avec un titre à Estoril en avril et une demi-finale au Masters 1000 de Rome juste avant le Grand Chelem parisien. "Voilà, deux semaines après, je suis de retour en finale. J'espère que la troisième sera la bonne !", a ajouté Ruud. "L'an dernier, c'était Rafa, cette fois, c'est Novak... Je ne serai pas le favori, alors je vais essayer de jouer sans trop d'émotions, d'en profiter, de sourire autant que je pourrai, je sais que ce sera difficile", a-t-il anticipé.

Alexandre Zverev affaibli ?

Alexander Zverev vivait jusque-là une renaissance à Roland-Garros, un an après s'être sérieusement blessé à la cheville droite en pleine demi-finale contre Nadal. Mais l'Allemand de 26 ans, qui a débuté le match avec un imposant bandage autour de la cuisse gauche vendredi soir, n'a jamais semblé vraiment en mesure de menacer son adversaire norvégien. Il s'est même complètement effondré dans le troisième set, à l'image de sa série de smashes ratés, expédiés dans le filet ou hors des limites du court.

Au total, Alexander Zverev, comme à bout de forces, a enregistré 37 fautes directes en trois manches, contre 31 points gagnants. Le bilan de Ruud est lui positif (25 coups gagnants contre 13 fautes directes). Alexander Zverev jouait sa sixième demi-finale en Grand Chelem, mais il n'a passé le cap qu'une seule fois, à l'US Open en 2020. Il s'était ensuite incliné en finale contre Dominic Thiem.