Roland-Garros 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale dame entre Swiatek et Muchova ?

L'heure de la finale dame de Roland-Garros a sonné. Et pour cette édition 2023, la surprenant Tchèque Karoline Muchova, seulement 43e mondiale au classement WTA, sera opposée à la tenante du titre Iga Swiatek. La première a réalisé l'exploit de battre en demi-finale la Biélorusse et numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka après avoir été menée cinq jeux à deux dans le troisième set. La seconde a respecté la logique en éliminant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia 6-2, 7-6. Une finale que vous fera vivre Europe 1, radio officielle du tournoi. Un débrief du match et du tournoi dans sa globalité sera également à vivre en intégralité le soir dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs en direct de 20 heures à 23 heures).

Sur un court Philippe-Chatrier bondé, pouvant accueillir environ 15.000 personnes dans les tribunes, la Polonaise et le Tchèque tenteront d'aller décrocher la coupe Suzanne-Lenglen, trophée de toutes les convoitises pour les joueuses. La finale débutera à 15 heures sur le court Central de Roland-Garros et se disputera au meilleur des deux sets gagnants.

Finale simple dames Roland-Garros Début : 15 heures Court Philippe-Chatrier

Sur quelle(s) chaîne(s) suivre le match ?

L'opposition entre Iga Swiatek et Karolina Muchova sera à vivre en direct sur la chaîne du service public France 2. Amazon Prime co-diffusera également ce match. Il faut pour cela avoir un compte de streaming chez le géant américain et d'être abonné. Europe 1 vous fera également vivre l'événement au plus près en vous proposant un fil rouge de la rencontre. Une analyse autour de consultants comme Cédric Pioline sera à écouter en direct le soir dans Europe 1 Sport à partir de 20 heures.