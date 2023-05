Roland-Garros : 35.000 spectateurs au rendez-vous pour le premier jour du tableau principal

Sous un beau ciel bleu, 35.000 spectateurs ont répondu présent ce dimanche à la Porte d'Auteuil. Un public dans l'ensemble très familial en ce week-end de Pentecôte. Pour la plupart, Roland-Garros est l'activité parfaite pour mélanger sport et bonne ambiance. "Je suis venu l'année dernière pour les qualifications et là je reviens cette année pour le tableau principal. C'est sympa de revoir l'ambiance, de voir les joueurs passer, des têtes que l'on connaît", a confié Corentin au micro d'Europe 1. Ce fan de tennis est venu assister avec ses amis au choc 100% tricolore entre Adrian Mannarino et Hugo Lambert.

>> A LIRE AUSSI - Roland-Garros, du sport mais aussi des souvenirs plein la tête

Les matches qui se déroulent sur les courts principaux comme le Philippe Chartrier ou le Suzanne-Lenglen sont incontournables mais la particularité des premiers tours reste les courts annexes. Une occasion en or pour admirer de près ses joueurs préférés et découvrir de nouveaux talents. Quelques centaines de spectateurs se retrouvent collés au terrain pour suivre les rencontres. "On a une autre sensation au niveau de la vision du jeu. Il y a plein de nationalités. Là, j'étais à un match entre une Italienne et une Suisse et on entend les supporters des camps hurler", a expliqué Fabien.

Le village de Roland-Garros devrait être à nouveau bien rempli en ce lundi de Pentecôte. Les spectateurs seront d'ailleurs en rendez-vous pour soutenir les six Français en lice du jour. Chez les hommes, Benoît Paire ouvrira la journée en affrontant le Britannique Cameron Norrie. Puis Arthur Fils, tout juste vainqueur de l'ATP 250 de Lyon, sera opposé à Davidovich Fokina. Luca Van Assche et Alexandre Müller tenteront également de franchir le second tour. Du côté des femmes, Kristina Mladenovic sera face à Kayla Day et Caroline Garcia devra se défaire de Wang Xiyu.