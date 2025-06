Roland-Garros 2025 : Loïs Boisson en huitièmes de finale, la révélation tricolore de la compétition

Inconnue du grand public il y a encore une semaine, Loïs Boisson est la révélation française de ce tournoi. La 361e mondiale est désormais la dernière chance française à Roland-Garros, après sa victoire ce samedi face à l’autre Tricolore Elsa Jacquemot. Elle défiera lundi la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula.

Il n’en reste plus qu’une et personne ne l’attendait si loin dans le tournoi. Pour sa première participation dans un tableau final de Grand Chelem, Loïs Boisson atteint les huitièmes de finale de Roland-Garros. La dernière fois qu’une Française invitée a atteint ce stade de la compétition date de 2014 avec Pauline Parmentier.

"Pas de pression"

La suite pour la droitière, ce sera face à la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, finaliste du dernier US Open. L'Américaine partira évidemment favorite, mais pas de quoi impressionner la Française. "De toute façon, quand on arrive en deuxième semaine, on joue forcément des joueurs de ce calibre-là. Donc pas de pression particulière. Je vais continuer à faire ce que je sais faire et on verra bien ce qui se passe", assure-t-elle.

Loïs Boisson est la joueuse la moins bien classée à atteindre les huitièmes de finale de Roland-Garros depuis Serena Williams en 2018 (451e). Si la Française de 22 ans parvient à être à 100% physiquement, elle peut créer la sensation. La Dijonnaise a tout pour briller sur terre battue, la surface de prédilection de cette grande fan de Rafael Nadal.