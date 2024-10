Retraite de Rafael Nadal : «Il aura laissé une empreinte sur et en dehors du court», affirme Richard Gasquet

Une légende du tennis français et une légende du tennis mondial décident d'annoncer leur retraite le même jour. C'est ce qu'ont offert Richard Gasquet et Rafael Nadal à tous les fans de la petite balle jaune, ce jeudi. Deux joueurs qui se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient que des enfants et qui se sont affrontés tout au long de leur carrière sur le circuit professionnel. Au micro de Jacques Vendroux dans Le studio des légendes sur Europe 1, Richard Gasquet rend hommage à un joueur qui "avec Roger Federer, est le plus grand de tous les temps".

"Au moins, j'aurai réussi à le battre de quelques heures"

L'histoire entre Richard Gasquet et Rafael Nadal débute un jour de 1999 lorsqu'ils s'affrontent en finale du tournoi des petits As. Ce jour-là, c'est Richard Gasquet qui l'emporte. Aujourd'hui, les deux joueurs prennent leur retraite le même jour, à quelques heures d'intervalles : "Au moins, j'aurai réussi à le battre de quelques heures. Il valait mieux d'ailleurs que ce soit quelques heures avant que quelques heures après", s'amuse le natif de Béziers.

"C'est vrai que d'annoncer ça le même jour est incroyable, la probabilité était très très faible. C'est un clin d'œil qui est assez drôle", confie Richard Gasquet au micro de Jacques Vendroux, sur Europe 1.

"Le défi ultime, c'était Nadal à Roland-Garros"

Mais lorsque l'on demande à Richard Gasquet de définir quel sportif est Rafael Nadal, le joueur de 38 ans avoue avoir du mal à trouver les qualificatifs : "J'ai du mal à expliquer le joueur. C'est un guerrier, mais pas que ça. Il y a le côté guerrier, le côté physique, mental. Et une force folle, encore plus sur terre battue, c'est un rouleau compresseur. Quand ça partait, ça ne s'arrêtait jamais. Avec Roger Federer, c'est le plus grand joueur de tous les temps".

Il estime d'ailleurs que la performance de Rafael Nadal, d'avoir remporté 14 fois le titre à Roland-Garros, est un "des exploits sportifs les plus énormes" de l'histoire. De plus, il affirme que "le plus dur à battre, c'est Rafael Nadal à Roland-Garros. Il est quasiment imbattable. Quand tu regardes, il a perdu deux fois et les deux fois, il était un peu blessé. Donc, je dirai que le défi ultime, c'était Nadal à Roland-Garros".

Tout cela concernait le joueur Rafael Nadal, mais Richard Gasquet se souvient également de l'homme en dehors des courts : "C'est important sur des joueurs de ce calibre, des champions de ce calibre, il faut laisser une empreinte en dehors du court. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que sur le côté fair-play, respect des gens, des autres joueurs, du public, c'était quelqu'un d'admirable et de très gentil. Il aura laissé une empreinte sur et en dehors du court et c'est ça qui est le plus important".