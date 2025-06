Roland-Garros 2025 : duel au sommet pour la finale dames entre Aryna Sabalenka contre Coco Gauff

Jour de finale ce samedi à Roland-Garros. La Biélorusse Aryna Sabalenka affronte l'Américaine Coco Gauff à partir de 15 heures sur le court Philippe-Chatrier. Après le formidable parcours de Loïs Boisson, éliminée ce jeudi en demi-finale, c'est donc entre les deux meilleures joueuses du monde que va se disputer le trophée cette année.

La logique du classement est respectée dans cette finale du tournoi féminin de Roland-Garros qui opposera la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, à sa dauphine, Coco Gauff qui s'était qualifiée contre Loïs Boisson en demi-finale. L'Américaine a déjà perdu une finale à Roland-Garros, c'était en 2022.

Cinq victoires partout entre les deux meilleures joueuses du monde

Alors forcément, cette fois-ci, elle espère une issue favorable : "Lors de ma première finale ici, j'étais super nerveuse, je me suis mis beaucoup de pression. Je suis partie battue d'avance. Je pense que maintenant j'ai plus de confiance en moi. J'essaierai d'être aussi calme que possible et je donnerai le meilleur de moi-même".

Aryna Sabalenka, tombeuse de la tenante du titre Iga Swiatek en demi-finale, va, elle, connaître sa première finale à Roland-Garros, sur une terre battue qu'elle semble de mieux en mieux maîtriser : "On m'a toujours dit que cette surface n'était pas pour moi, mais j'ai vraiment développé mon jeu et je me sens beaucoup plus à l'aise sur cette surface. Je suis prête à aller en finale et à me battre sur chaque point, à donner tout ce qu'il faut pour gagner".

Une finale qui est très difficile à pronostiquer, car sur leurs dix confrontations en carrière, Aryna Sabalenka et Coco Gauff sont à égalité avec cinq victoires de chaque côté. Alors à qui reviendra la 11e balle de match ? Réponse dès ce samedi après-midi sur le court Philippe-Chatrier.