Roland-Garros : Aryna Sabalenka décroche sa première finale porte d'Auteuil en éliminant la tenante du titre Iga Swiatek

La N.1 mondiale Aryna Sabalenka s'est offert jeudi sa première finale à Roland-Garros en battant en demi-finale la quadruple lauréate et triple tenante du titre Iga Swiatek (5e), 7-6 (7/1), 4-6, 6-0. La Bélarusse de 27 ans affrontera samedi en finale la gagnante de l'autre demi-finale, opposant l'Américaine Coco Gauff (2e) et la Française Loïs Boisson (361e).

Swiatek rate la passe de 4

La Polonaise, triple tenante du titre, comme Monica Seles (1990-1992) et Justine Henin (2005-2007) en leur temps, visait cette année un quatrième titre consécutif record sur la terre battue parisienne. Malheureusement pour l'ex-N.1 mondiale, détrônée par Aryna Sabalenka en octobre, sa grande rivale bélarusse est passée sur son chemin et l'a éliminé en trois sets, 7-6 (7/1), 4-6, 6-0.

Sabalenka, 27 ans, a déjà remporté trois tournois du Grand Chelem (Open d'Australie 2023 et 2024, US Open 2024) mais n'avait jamais fait mieux qu'une demi-finale en 2024 à Paris. Après un premier set accroché, dans lequel chaque joueuse a cédé son service à quatre reprises, la Bélarusse a survolé le jeu décisif (7/1).

Beaucoup plus solide ensuite sur son engagement, la Polonaise a su conserver avec autorité son break d'avance jusqu'au gain de la deuxième manche, avant de complètement s'écrouler dans le dernier acte.

Sabalenka, qui a déjà raflé trois titres cette saison (Brisbane, Miami, Madrid), aura l'occasion samedi de remporter son premier Grand Chelem de la saison après sa finale perdue en janvier à l'Open d'Australie face à l'Américaine Madison Keys. "C'était un match piégeux" contre "l'adversaire la plus forte pour l'instant, surtout sur terre battue, surtout ici à Roland-Garros", a commenté la native de Minsk, qui compte "laisser (son) équipe" regarder l'autre demi-finale.

Boisson pour rejoindre Pierce

Après avoir battu Jessica Pegula (3e) et Mirra Andreeva (6e), la révélation française du tournoi Loïs Boisson (361e) devra monter d'une marche supplémentaire et gravir un nouvel Everest face à l'Américaine Coco Gauff (2e). Joueuse la moins bien classée en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis plus de 40 ans, elle serait - en cas de victoire - la première Française à atteindre la finale de Roland-Garros depuis Mary Pierce en 2005, dernière Tricolore - hommes et femmes confondus - couronnée Porte d'Auteuil (2000).

Elle devrait pouvoir compter de nouveau sur le soutien d'une large majorité des 15.000 spectateurs du court Philippe-Chatrier, chauffés à blanc et électrisés à chacun de ses lourds coups droits liftés, son arme favorite depuis le début de la quinzaine.

Assurée de devenir lundi la première Française au classement WTA

Assurée de devenir lundi la première Française au classement WTA, autour de la 65e place mondiale, elle pourrait même se hisser à la 35e place en cas de qualification pour la finale. Un bon gigantesque pour la Dijonnaise de 22 ans qui a glissé jusqu'à la 513e place début mai, un an après sa grave blessure au genou gauche qui l'a tenue éloignée des courts pendant neuf mois.

Mais face à elle se dresse encore un gros morceau, Coco Gauff, qualifiée pour sa troisième demi-finale à Paris, à seulement 21 ans. Battue lors des trois dernières éditions par la future lauréate Iga Swiatek, désormais éliminée, Coco Gauff est en quête à 21 ans d'un premier titre à Paris, après un premier échec en finale en 2022.

Seule joueuse à avoir atteint cette saison les finales des WTA 1000 de Madrid et Rome, également disputés sur ocre, la lauréate de l'US Open 2023 n'a jamais aussi bien préparé Roland-Garros. Face à la Française, dont elle a reconnu qu'elle faisait "un excellent tournoi", elle devra néanmoins éviter les trous d'air et les nombreuses fautes directes commises en quarts contre sa compatriote Madison Keys.