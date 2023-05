Roland-Garros 2023 : comment obtenir une place en dernière minute sans se faire arnaquer ?

Roland-Garros bat son plein. Le mythique tournoi de la porte d'Auteuil affiche une nouvelle fois complet cette année, un an après avoir battu son record de fréquentation avec plus de 600.000 visiteurs sur les trois semaines comprenant les qualifications et les tableaux principaux. Clôturée le 14 avril dernier, la billetterie du Grand Chelem avait été prise d'assaut par les fans de tennis. Mais il est encore possible de se procurer des places en dernière minute.

Prix des billets pour Roland-Garros 2023 : Court Philippe-Chatrier : de 40€ à 320€

Court Suzanne-Lenglen : de 50 euros à 155€ (hors loges)

Court Simonne-Mathieu : de 60€ à 110€

Courts annexes : 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin)

Night Session : à partir de 40 euros

Service de revente

Un service de revente de billets est disponible sur le site de Roland-Garros. Toute personne faisant face à un imprévu de dernière minute peut remettre en vente son billet à la seule condition que ce dernier ne soit pas nominatif. Il faudra alors créer un compte sur le site officiel du tournoi avec une adresse mail valide. Des frais d'annulation à hauteur de six euros seront alors prélevés lors du remboursement. Le nouvel acheteur devra alors renommer le billet avec son prénom et son nom de famille. Il devra également enregistrer sa date de naissance pour pouvoir être en règle le jour de sa venue à Roland-Garros. Une pièce d'identité valide sera demandée à l'entrée.

Et pour éviter toute arnaque, voici quelques conseils. Tout d'abord, assurez-vous que toutes vos informations (prénom, nom et date de naissance) sont enregistrées sur votre billet. Si l'une de ces trois données ne vous a pas été demandées, méfiez-vous car votre identité ne pourra être prouvée lors du contrôle votre billet. Si vous passez par une tierce personne, demandez à avoir le billet à la fois en version papier et en version numérique. Le mail de provenance doit être envoyé par l'adresse : info@informations.fft.fr. Enfin, assurez-vous que votre ticket porte un numéro de dossier, en cinq chiffres, ainsi qu'un numéro de billet, en onze chiffres cette fois-ci.

Des billets peuvent être proposés sur d'autres sites, en dehors de celui de Roland-Garros. Des plateformes comme Leboncoin, 2eMain ou encore Ebay peuvent contenir des annonces de revente, souvent à des tarifs plus élevés que ceux pratiqués par le tournoi. Rappelons toutefois que la participation à un marché secondaire illicite de vente de billets pour une manifestation sportive est répréhensible pénalement.