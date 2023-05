Roland-Garros 2023 : Alcaraz, Swiatek, Djokovic... Cédric Pioline dresse sa liste des favoris

C'est une question à laquelle les bookmakers adoreraient connaître la réponse : qui remportera l'édition de Roland-Garros 2023, chez les messieurs comme chez les dames ? Comme chaque année, quelques protagonistes partent avec une longueur d'avance sur la concurrence, que ce soit par leur forme du moment ou leurs derniers résultats sur les courts en terre battue de la porte d'Auteuil. Cédric Pioline, ex-cinquième mondial et consultant d'Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, décrypte les principaux favoris de la quinzaine.

Alcaraz-Djokovic, une finale avant l'heure

Le double vainqueur de la Coupe Davis (1996, 2001) n'y va pas par quatre chemins pour désigner les deux prétendants au titre côté messieurs : l'Espagnol Carlos Alcaraz, 20 ans et numéro un mondial, et le Serbe Novak Djokovic, en quête d'un 23e trophée en Grand Chelem. Le tirage au sort effectué jeudi peut d'ailleurs les amener à s'affronter en demi-finale, dans un match qui aura des allures de finale après le forfait de la légende Rafael Nadal.

Pour le consultant d'Europe 1, Carlos Alcaraz, le phénomène espagnol qui a remporté son premier Majeur l'an passé à l'US Open, possède "beaucoup de qualités. Il a d'abord une explosivité assez incroyable, il est capable de faire avancer la balle à une vitesse assez impressionnante, et surtout une maturité pour son jeune âge. On voit qu'il a passé les étapes de façon incroyable", note Cédric Pioline, rappelant qu'après une blessure en début d'année, Carlos Alcaraz n'a perdu que très peu de matches cette saison. "Il a cette capacité de résister à la pression, il est vraiment là pour se constituer un palmarès et il a toutes les armes pour bien jouer à Roland-Garros", estime l'actuel directeur du Masters de Paris-Bercy.

Novak Djokovic quelque peu dans le flou avant Roland-Garros

Si Cédric Pioline glisse Novak Djokovic dans ses deux principaux favoris, il souligne tout de même le flou autour de l'ex-numéro un mondial. "Toute la saison sur terre battue, il a moyennement performé puisqu'il n'a pas dépassé les quarts de finale dans tous les tournois auxquels il a participé", évoque le consultant. Mais à 36 ans, Djokovic reste l'une des plus grandes légendes de ce sport, et il peut rebondir en Majeur. "C'est un joueur qui a une expérience phénoménale du format Grand Chelem sur 15 jours, avec les cinq sets. Avec son statut de tête de série numéro 3, il va pouvoir se lancer dans le tournoi et monter en puissance tranquillement. Il sait gérer ce temps, cette longueur", déchiffre l'ancien joueur français.

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic endossent donc le costume de favoris selon Cédric Pioline, qui estime que derrière ces deux joueurs, il existe "un deuxième wagon" composé notamment du Russe Daniil Medvedev grâce à sa victoire au Masters de Rome dimanche 21 mai, ou du Danois Holger Rune, vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy il y a quelques mois contre un certain Novak Djokovic, et fort de deux finales sur terre battue à Monte-Carlo et Rome cette saison. "Il y a d'autres joueurs qu'il va falloir surveiller, que ce soit Casper Ruud, finaliste l'an passé", ou encore "Stefanos Tsitsipas, déjà finaliste il y a deux ans", énumère le consultant d'Europe 1.

Chez les dames, Iga Swiatek et les autres

Dans le tableau féminin, la hiérarchie est bien plus claire pour Cédric Pioline : la Polonaise Iga Switaek, numéro un mondiale, lauréate en 2020 et tenante du titre, est la grande favorite de l'édition 2023, "même si elle a abandonné à Rome sur une gêne musculaire. Je pense que c'était le principe de la prudence", avance l'ex-cinquième mondial. "Elle arrive avec ce statut de favorite numéro un, et même si d'autres joueuses ont pratiquement mieux joué qu'elle depuis le début de la saison, la terre battue est quand même la surface naturelle de la Polonaise. De ce fait, elle est en tête de liste."

Parmi ces joueuses qui ont performé sur ocre, Cédric Pioline fait référence notamment à la Kazakh Elena Rybakina, titrée à Rome, que la numéro un mondiale peut retrouver en demi-finale. L'autre partie de tableau peut être celle de la Biélorusse Aryna Sabalenka, qui de par sa puissance de frappe, peut rééditer pareille performance qu'à Madrid où elle avait battu la Polonaise en finale.

Caroline Garcia, le meilleur espoir tricolore

Et si la Française Caroline Garcia, dans la même moitié de tableau que la Biélorusse, pouvait elle aussi s'illustrer ? Cinquième mondiale avant le début du tournoi, la Lyonnaise "est sur le papier, notre meilleure chance française, la seule Tricolore, incluant les garçons, à être tête de série", remarque celui qui a disputé deux finales en Grand Chelem en carrière.

Toutefois, la vainqueure du dernier Masters aux États-Unis "vit une période difficile quasiment depuis le début de l'année, par rapport à son niveau, à son classement et à ce qu'elle avait produit en fin de saison dernière. Elle sous-performe d'une certaine manière, et j'espère qu'elle va arriver à se remettre la tête à l'endroit et aller le plus loin possible, au moins en deuxième semaine", entrevoit Cédric Pioline, qui se veut optimiste : "Il y a un sprint final, et avec son expérience et son niveau de jeu, elle pourrait aller loin et pourquoi pas soulever le trophée". Une ambition qu'elle avait déjà partagé au micro d'Europe 1 Sport.