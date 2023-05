Roland-Garros 2023 : en immersion avec les spectateurs lors des entraînements sur le court central

Le speaker annonce l’arrivée sur le court Philippe-Chatrier de deux noms connus des amateurs de tennis. D’un côté, l’Italien Jannik Sinner, numéro 8 mondial, de l’autre l’Autrichien Dominic Thiem, ancien vainqueur de l’US Open. Ils viennent répéter leur gamme devant un public assez nombreux. Testée l’an dernier, l’ouverture du central aux spectateurs munis de billets pour les qualifications a été généralisée cette année.

Voir les joueuses et joueurs autrement

Héloïse, fan de tennis, est venue avec son papa. "J’ai installé l’application et j’ai regardé. Il y a les horaires des entraînements et j’ai fait une liste de ceux que je voulais voir jouer", explique l’adolescente. "Ça fait plaisir de voir de très bons joueurs s’entraîner et lâcher des coups comme ils le sentent, c’est très beau", renchérit le papa. Dans ce court central ouvert à tous, les places les plus prisées sont celles en bord de terrain, notamment les box, qui, pendant le tournoi, sont réservés aux privilégiés.

Louis-Henry, lui, est l’intendant des ramasseurs de balles à Roland-Garros. Il s’est installé dans les gradins avec plusieurs jeunes. "C’est la première fois que l'on autorise les ramasseurs à venir. Ce qui permet aussi à ceux qui n’auront pas la chance de pratiquer sur le central, en tant que ramasseurs de balles, de venir et de voir les joueurs s’entraîner". Lors de ces séances ouvertes au public, la meilleure tricolore, Caroline Garcia, s’est entraînée avec la Tunisienne Ons Jabeur. Et une petite surprise attendait les spectateurs : la distribution de balles dédicacées par les joueuses.