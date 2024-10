Retraite de Richard Gasquet : «Je suis heureux de ce que j'ai pu réaliser», confie le joueur

Le tennis français voit une de ses légendes quitter les courts. Richard Gasquet a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière de joueur professionnel à l'issue du tournoi de Roland-Garros 2025. Au micro de Jacques Vendroux dans Le studio des légendes, le 133e joueur du classement ATP, aujourd'hui âgé de 38 ans, revient sur sa carrière faite de coups d'éclats, de moments de fierté, mais aussi de quelques regrets.

"Ce sport a été incroyable pour moi"

Sur le circuit, Richard Gasquet compte 16 titres ATP, trois demi-finales de Grand Chelem, une Coupe Davis remportée en 2017 et une médaille de bronze en double avec Julien Benneteau lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Au pic de sa carrière, il aura atteint la septième place au classement ATP.

"J'ai fait une belle carrière, je suis heureux de ce que j'ai pu réaliser", confie le joueur au micro Europe 1. Sa décision de ranger ses raquettes n'a toutefois pas été facile à prendre pour le natif de Béziers : "On parle souvent de petite mort, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ça fait toujours quelque chose d'annoncer la fin de sa carrière, on essaie de repousser la fin le plus possible. Ce sport a été incroyable pour moi, il m'a beaucoup donné, j'ai pu voyager et jouer dans le monde entier", se réjouit-il.

Sa retraite n'est pas immédiate, le Français souhaite jouer une dernière fois des tournois qui ont marqué sa carrière et il tirera sa révérence dans un lieu spéciale pour un joueur tricolore : "Je n'aurais jamais pensé pouvoir jouer jusqu'à 39 ans. Il y a deux endroits où s'arrêter pour un Français : à Bercy ou à Roland. C'est bien de le faire à Roland-Garros en 2025".

"Le regret est de ne pas avoir gagné de Grand Chelem"

Richard Gasquet aura marqué les esprits par son style de jeu et son élégant revers à une main. Durant sa carrière, il a affronté la plus grande génération du tennis, composée de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Des joueurs qui sont à l'origine du plus grand regret de sa carrière : "Le regret est de ne pas avoir gagné de Grand Chelem. Lors de mes trois demi-finales, j'ai joué les trois meilleurs joueurs de l'histoire (contre Roger Federer en 2007 et Novak Djokovic en 2015 à Wimbledon, contre Rafael Nadal en 2013 à l'US Open, ndlr). C'est beau d'avoir eu cette génération, mais quand tu tombes contre eux, c'est dur", avoue-t-il.

S'agissant de ses projets futurs, Richard Gasquet souhaiterait pouvoir transmettre tout ce que sa carrière lui a appris. "J'en ai parlé avec le président Moretton (président de la Fédération Française de Tennis, ndlr), c'est quelque chose qui m'intéresse. On verra bien, mais j'aimerais aider tout le monde, surtout les jeunes. J'espère apporter un jour ma pierre à l'édifice".