Recordman de points en coupes d'Europe, Nando De Colo dénonce le manque d'intérêt du basket en France

C’était le 3 février dernier, lors d’un match contre l'équipe italienne du Virtus Bologne, que le Villeurbannais Nando De Colo a franchi la barre des 4.905 points inscrits en coupes d'Europe de basket. Une performance magistrale qui lui permet de détrôner le Grec Nick Galis et dont il s'est dit "fier" dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). "C'est une fierté d'arriver à ce stade de ma carrière et de pouvoir être numéro 1 de ce classement, ça démontre beaucoup de choses", a déclaré le sportif français.

Un record d'autant plus symbolique qu'il l'a établi devant son entourage : "Ça a été un moment incroyable devant ma femme et nos filles et maintenant, il faut continuer".

Réaction maladroite de la ministre des Sports

Ce record inédit dans le basket français a été salué dans un tweet, quelques jours plus tard, par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

.@KingJames devient le meilleur marqueur de l'histoire de la #NBA en dépassant @kaj33 qui détenait ce record depuis 1984.

Bravo à ce (très) grand champion et bravo aussi à notre basketteur @NandoDeColo qui est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe https://t.co/FguigMhXAb — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) February 8, 2023

Mais ce record est intervenu quasiment en même temps (à quelques jours d'intervalle) que celui de l'Américain LeBron James en NBA. Et hasard du calendrier, ou non, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a félicité le joueur français mais… après avoir salué la performance du joueur des Lakers de Los Angeles. Un timing et un choix temporel qui interroge Nando De Colo : "La manière dont les choses ont été faites n'a pas été la meilleure". "Qu'on oublie de me féliciter, c'est une chose, je pense que j'aurais pu l'accepter. Mais me féliciter de cette manière, c'est juste se dire : 'On a oublié quelque chose et on essaye de le faire passer à un autre record'. Donc voilà, ça m'a un peu gêné", a-t-il pesté dans Europe 1 Sport.

Avec tout mon respect Madame la Ministre, c’est dommage d’attendre un record étranger pour féliciter ses propres athlètes. Mais merci quand même. https://t.co/YyR3bp8FHx — Nando De Colo (@NandoDeColo) February 8, 2023

Manque d'intérêt accordé aux sportifs français

Le basketteur français regrette ainsi le manque d'intérêt accordé aux sportifs français. "En tant que Français, j'essaye de faire le maximum pour représenter mon sport, pour représenter la France et je pense que ça aurait pu être fait d'une autre manière mais c'est tout, ça s'arrête là", s'est attristé Nando De Colo.

Au delà de ce cas précis, le joueur de l'Asvel dénonce "un manque de reconnaissance par rapport à plusieurs sports en France". "On a le foot qui est loin devant et tant mieux pour eux. Après, on a du mal à communiquer sur les autres sports en général", a constaté le sportif français. Un constat qu'il espère voir changer, notamment grâce à l'émergence du prodige Victor Wembanyama : "Si grâce à lui, le basket peut être plus exposé, tant mieux". À un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024, le basket français a plus que jamais besoin de l'appui des instances.