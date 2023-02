La pépite du basket français, Victor Wembanyama, rassemble toujours autant de fans

Victor Wembanyama est la nouvelle pépite du basket français. 19 ans, 2m21 de haut. Les Américains en rêvent mais pour l’instant ils jouent chez nous, au Metropolitans de Boulogne-Levallois. Ce vendredi soir, les Mets reçoivent Dijon au gymnase Marcel Cerdan. Et comme tous les matches depuis le début de la saison, les gradins sont pleins à craquer.

Difficile de trouver une place pour admirer Wembanyama

Et pour cause, il est celui qu’ils viennent tous admirer : Victor Wembanyama. Depuis une tournée aux États-Unis qui a fait le tour de la planète, les places de Marcel Cerdan se vendent comme des petits pains. "On a 2.800 places. On aurait pu en vendre aujourd'hui 6.000 de plus. Avec un palais des Sports, deux fois plus grand qu'ici, on aurait rempli [les tribunes]. Je n'ai jamais vu ça et personne d'autre ne l'a vu !", s'exclame Alain Weisz, directeur des opérations basket.

Des fans de basket, des inconnus mais aussi des stars. Cette année, on a même aperçu l'acteur américain Michael Douglas à Marcel Cerdan ou encore Grand Corps Malade. "Comment on peut faire 2m20 et courir comme un ailier, dribbler entre les jambes comme un meneur, tirer comme un shooteur à trois points... Il est incroyable", lance le slameur au micro d'Europe 1. "On se dit qu'il faut en profiter. Il est là, on le voit, il est à quelques mètres de nous et certainement que dès l'année prochaine, il sera bien loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Il est encore un peu à nous, on en profite." Car dès l'été 2023, "Wemby" devrait faire le grand saut et partir jouer en NBA.